Sinner, niente ricorso della Wada: il caso doping è chiuso

Dopo la vittoria degli US Open, secondo titolo Slam nella sua carriera, Jannik Sinner può mettersi alle spalle anche la questione legata al doping che lo ha visto protagonista proprio prima del torneo statunitense.

Infatti, l’Agenzia mondiale antidoping (Wada) non ha presentato alcun ricorso contro il tennista italiano per il caso Clostebol, sostanza vietata a cui Sinner era stato trovato positivo a due controlli consecutivi. Lo apprende l’agenzia di stampa AGI da fonti dell’antidoping mondiale. Il termine per il ricorso era la mezzanotte di ieri, 9 settembre 2024.

Già nelle ore successive a quando era emersa la notizia di una positività pregressa al doping, ma con una bassissima percentuale di Clostebol, e della conseguente assoluzione del numero 1 del tennis mondiale, la Wada aveva fatto intendere che non avrebbe presentato ricorso contro la decisione dell’Itia, l’agenzia internazionale per l’integrità del tennis.

Quest’ultimo ente aveva ritenuto Sinner non colpevole di assunzione di doping. A seguito della positività del tennista italiano sono stati licenziati dallo staff sia il preparatore atletico Umberto Ferrara che il fisioterapista Giacomo Naldi, che avrebbe usato la pomata vietata per curare una ferita al proprio dito e in seguito è entrato in contatto con il tennista altoatesino per effettuare un massaggio senza l’utilizzo dei guanti. Da qui la positività di Sinner al Clostebol.