Milan, il mercato fa crescere il costo della rosa: +20 milioni nel 2024/25

Il costo della rosa del Milan ha fatto registrare una crescita importante al via della stagione 2024/25. Il peso a bilancio dei calciatori tesserati dal club rossonero dopo la chiusura del mercato estivo è aumentato di circa 20 milioni di euro rispetto alla stagione 2023/24 (+12,9%), passando da 155,2 milioni circa a 175,1 milioni di euro.

Per stimare l’impatto a bilancio dei giocatori – tra quelli a titolo definitivo presenti in rosa, quelli ceduti in prestito e quelli arrivati a titolo temporaneo – Calcio e Finanza ha considerato gli stipendi lordi (quando pagati dal Milan), la quota ammortamento per ogni singolo calciatore e gli eventuali costi legati ai calciatori arrivati in prestito oneroso. In totale, la rosa attualmente a disposizione di Paulo Fonseca impatta per circa 20 milioni di euro in più rispetto a quella della stagione 2023/24 a disposizione di Stefano Pioli.

A pesare su questo aumento sono stati soprattutto gli investimenti portati a termine dal club sul mercato in entrata, con maggiori costi per 50 milioni di euro circa, non compensati a sufficienza dai minori costi (circa 16 milioni di euro, senza considerare le plusvalenze e i ricavi da prestiti). Spese che il Milan ha potuto sostenere grazie all’ottimo stato di salute a livello economico-finanziario, con il bilancio del club rossonero che chiuderà in utile anche nel 2023/24.

Milan costo rosa 2024 2025 – I calciatori in uscita

Rispetto alla passata stagione, il Milan ha visto uscire 12 calciatori, tra cessioni a titolo definitivo, contratti scaduti e giocatori ceduti in prestito. Tra quelli che hanno lasciato definitivamente il club, i più pesanti in termini di impatto a bilancio sono Caldara, Giroud e Kjaer, tutti in scadenza di contratto. Tra ammortamento e stipendio, il difensore italiano impattava per oltre 9 milioni di euro.

In più, i rossoneri hanno detto addio anche a due calciatori ceduti a titolo definitivo, che tuttavia hanno un impatto relativo sul costo della rosa: Daniel Maldini (al Monza, dove ha giocato già in prestito nella passata stagione) e Jan-Carlo Simic, che si è trasferito all’Anderlecht. A questi si sommano tutti i prestiti, sui quali il Milan risparmia in termini di stipendio lordo.

In verde i calciatori ceduti in prestito

Milan costo rosa 2024 2025 – Gli acquisti

Sul fronte degli acquisti, invece, sono arrivati a titolo definitivo quattro calciatori: i difensori Pavlovic (dal Salisburgo) ed Emerson Royal (dal Tottenham), il centrocampista Fofana (dal Monaco) e l’attaccante Morata (dall’Atletico Madrid). E’ stato inoltre preso in prestito l’attaccante della Roma Abraham e sono rientrati dalle esperienze precedenti sia Ballo-Tourè che Origi. Per i due calciatori, il club non è riuscito a trovare una sistemazione in questa sessione estiva.

A livello di stipendi – elaborati utilizzando i dati che emergono dalle indiscrezioni della stampa sportiva e stimando gli ingaggi dei calciatori più giovani, per cui non sono disponibili dati –, Rafael Leao guida il gruppo con i suoi 5 milioni di euro netti, anche se Morata costa di più al club, non potendo usufruire degli sgravi previsti dal Decreto Crescita.

Il costo totale della rosa del MilanDunque, le operazioni in entrata hanno inevitabilmente appesantito il costo della rosa rossonera e i calciatori in scadenza (oltre a quelli ceduti) non hanno compensato questo aumento. Nonostante la crescita, i rossoneri rimangono comunque alle spalle delle altre due big di Serie A: l’Inter (-25 milioni di euro circa) e la Juventus (-50 milioni di euro rispetto al costo rosa dei bianconeri).