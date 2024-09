Juve, gli addii pesanti fanno spazio ai nuovi: costo rosa stabile nel 24/25

Il costo della rosa della Juventus rimane stabile nella stagione 2024/25. Il peso a bilancio dei calciatori tesserati dal club bianconero dopo la chiusura del mercato estivo ha fatto registrare complessivamente un leggero calo di poche centinaia di migliaia di euro rispetto alla stagione 2023/24 (il dato della passata stagione è stato aggiornato a giugno, in modo da essere il più aderente possibile alla realtà), passando da 226,1 milioni circa a 225,8 milioni di euro.

Per stimare l’impatto a bilancio dei giocatori – tra quelli a titolo definitivo presenti in rosa, quelli ceduti in prestito e quelli arrivati a titolo temporaneo – Calcio e Finanza ha considerato gli stipendi lordi (quando pagati dalla Juventus), la quota ammortamento per ogni singolo calciatore e gli eventuali costi legati ai calciatori arrivati in prestito oneroso. In totale, la rosa attualmente a disposizione di Thiago Motta impatta per circa 300mila euro in meno rispetto a quella della stagione 2023/24 a disposizione di Massimiliano Allegri.

Nonostante gli ingenti investimenti sul mercato dei trasferimenti, dall’analisi è risultato così che la rosa del club costerà poco meno di 226 milioni di euro quest’anno, a meno di eventuali aggiustamenti nel mercato di gennaio o altre situazioni che potrebbero influire sulle cifre fin qui considerate. Ma come è riuscito Cristiano Giuntoli a mantenere invariato il costo della rosa, pur avendo rivoluzionato in buona parte il parco calciatori?

Juventus costo rosa 2024 2025 – I calciatori in uscita

Rispetto alla passata stagione, la Juventus ha visto uscire ben 15 calciatori, tra cessioni a titolo definitivo, contratti scaduti o risolti e giocatori ceduti in prestito. Tra quelli ceduti a titolo definitivo, è evidente come Federico Chiesa (trasferitosi al Liverpool) e Moise Kean (alla Fiorentina) fossero quelli più pesanti sui conti in termini di ammortamento e stipendio lordo.

In più, i bianconeri hanno detto addio anche a diversi calciatori con contratti particolarmente pesanti, tutti figli della gestione precedente a quella attuale. Si segnalano in particolar modo il portiere Wojciech Szczesny, il difensore Alex Sandro e il centrocampista Adrien Rabiot. I tre giocatori – a livello di stipendi lordi – hanno liberato spazio per oltre 32 milioni di euro.

In verde i calciatori ceduti in prestito, ma di proprietà della Juventus

Juventus costo rosa 2024 2025 – Gli acquisti

Sul fronte degli acquisti, invece, sono arrivati a titolo definitivo ben sei calciatori: il portiere Di Gregorio (dal Monza), il difensore Cabal (dal Verona), i centrocampisti Douglas Luiz, Thuram e Koopmeiners (rispettivamente da Aston Villa, Nizza e Atalanta) e l’attaccante Nico Gonzalez (dalla Fiorentina). Sono stati inoltre rilevati in prestito il difensore Kalulu (dal Milan) e l’attaccante Conceicao (dal Porto) ed è rientrato anche il brasiliano Arthur, lo scorso anno in prestito alla Fiorentina.

A livello di stipendi – elaborati utilizzando i dati che emergono dalle indiscrezioni della stampa sportiva e stimando gli ingaggi dei calciatori più giovani, per cui non sono disponibili dati –, Dusan Vlahovic guida il gruppo con i suoi 12 milioni di euro netti. Secondo la stampa sportiva, il suo ingaggio è cresciuto per via degli accordi presenti nel contratto firmato al suo arrivo dalla Fiorentina.

Dunque, grazie alle uscite di calciatori con contratti particolarmente onerosi – molti dei quali in scadenza – la Juventus è stata in grado di alleggerire il costo della rosa nella stagione 2024/25, quel tanto che è bastato per fare spazio ai nuovi innesti da mettere a disposizione di Thiago Motta. Un calo al quale hanno contribuito anche alcuni rinnovi di contratto, come quello di Bremer (con conseguente alleggerimento della quota ammortamento) e che potrebbe proseguire qualora si risolvessero alcune situazioni contrattuali, come quella relativa al serbo Filip Kostic, che rimane in uscita dal club.