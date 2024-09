Inter, senza cessioni dei big cresce il costo della rosa: +5% nel 2024/25

Cresce il costo della rosa dell’Inter nella stagione 2024/25. Il peso a bilancio dei calciatori tesserati dal club nerazzurro dopo la chiusura del mercato estivo ha fatto registrare complessivamente un aumento di circa 10 milioni di euro (+5%) rispetto alla stagione 2023/24 (il dato della passata stagione è stato aggiornato a giugno, in modo da essere il più aderente possibile alla realtà), passando da 190,3 milioni circa a 200,8 milioni di euro.

Per stimare l’impatto a bilancio dei giocatori – tra quelli a titolo definitivo presenti in rosa, quelli ceduti in prestito e quelli arrivati a titolo temporaneo (non presenti nel caso dell’Inter) – Calcio e Finanza ha considerato gli stipendi lordi (quando pagati dal club nerazzurro) e la quota ammortamento per ogni singolo calciatore. In totale, la rosa attualmente a disposizione di Simone Inzaghi impatta per circa 10 milioni di euro in più rispetto a quella della stagione 2023/24 a disposizione sempre del tecnico piacentino.

Il mercato dell’Inter non è stato particolarmente movimentato, ma gli acquisti già noti da tempo (quelli di Taremi e Zielinski) e i due calciatori arrivati nella sessione estiva (Martinez e Palacios) hanno contribuito a portare il costo della rosa poco oltre la soglia dei 200 milioni di euro quest’anno, sempre al netto di eventuali aggiustamenti nel mercato di gennaio o altre situazioni che potrebbero influire sulle cifre fin qui considerate. Ma come è cambiato il costo rispetto allo scorso anno?

Inter costo rosa 2024 2025 – I calciatori in uscita

Rispetto alla passata stagione, l’Inter ha visto uscire 10 calciatori, tra cessioni a titolo definitivo, contratti scaduti e giocatori ceduti in prestito. Tra quelli che hanno lasciato il club, è evidente come Stefano Sensi, Juan Cuadrado e Alexis Sanchez fossero quelli più pesanti sui conti in termini di ammortamento (l’italiano) e stipendio lordo (il colombiano e il cileno).

In più, i bianconeri hanno detto addio anche ad un altro calciatore in scadenza di contratto, il centrocampista Klaassen, uno a fine prestito, l’estremo difensore Audero, e alcune cessioni di giovani calciatori, che hanno avuto impatto più in termini di plusvalenze che di effettivo risparmio sul costo della rosa.

Inter costo rosa 2024 2025 – Gli acquisti

Sul fronte degli acquisti, invece, sono arrivati a titolo definitivo quattro calciatori: il portiere Martinez (dal Genoa), il difensore Palacios (Independiente Rivadavia), il centrocampista Zielinski (svincolato dopo l’esperienza al Napoli) e l’attaccante Taremi (arrivato a parametro zero dopo anni al Porto). Sono stati inoltre nuovamente accolti, dopo una stagione in prestito, il portiere Ionut Radu e l’attaccante Joaquin Correa, oltre a Eddie Salcedo.

A livello di stipendi – elaborati utilizzando i dati che emergono dalle indiscrezioni della stampa sportiva e stimando gli ingaggi dei calciatori più giovani, per cui non sono disponibili dati –, Lautaro Martinez guida il gruppo con i suoi 9 milioni di euro netti. Il suo ingaggio è cresciuto a seguito del rinnovo di contratto che è stato siglato durante questa estate.

Dunque, tra le uscite di calciatori con contratti particolarmente onerosi – molti dei quali in scadenza – e nuovi innesti, l’Inter ha visto crescere il costo della rosa nella stagione 2024/25, seppur con un aumento contenuto nell’ordine del 5%. Si tratta di 25 milioni di euro circa in meno rispetto alla Juventus. Eventuali rinnovi di contratto – come ad esempio quello di Dumfries – potrebbero alleggerire gli ammortamenti e riportare il costo della rosa vicino a quello della passata stagione.