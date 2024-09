Il fondo Oaktree cede Banca Progetto a Centerbridge

Banca Progetto passa di mano. Bpl HoldCo, società detenuta da fondi gestiti dal proprietario dell’Inter Oaktree Capital Management, ha firmato un accordo vincolante per la cessione della propria partecipazione di controllo (99,82%) nell’istituto ai fondi gestiti da Centerbridge Partners. La firma dell’operazione rappresenta «un’ulteriore fase» per Banca Progetto «nel suo percorso di crescita come banca leader in Italia per le piccole e medie imprese», si legge in una nota.

«Desidero ringraziare Oaktree per il suo continuo supporto, la preziosa collaborazione e la solida partnership che si sono rivelate cruciali in questa prima fase fondamentale della storia di Banca Progetto – il commento dell’amministratore delegato afferma, Paolo Fiorentino –. Non vediamo l’ora di iniziare a collaborare e continuare a creare valore insieme a Centerbridge, e di scrivere il prossimo capitolo della nostra storia continuando a consolidare la nostra posizione di mercato quale banca di riferimento per le pmi Italiane, una piattaforma unica grazie alla combinazione di competenze digitali e dell’esperienza dei nostri dipendenti e agenti».

«Siamo orgogliosi della nostra partnership con lo straordinario management di Banca Progetto che ha trasformato la banca da una piccola realtà locale al momento della nostra acquisizione nella principale banca italiana specializzata nel segmento delle pmi – ha evidenziato Mario Adario, managing director di Oaktree e vice presidente dell’istituto –. Il portafoglio dei finanziamenti è cresciuto da 50 milioni di euro nel 2015 a 7,6 miliardi di euro a fine 2023, portando la redditività di Banca Progetto da valori negativi a uno dei Roe (la redditività del capitale proprio ndr) più elevati in Europa: tutto questo erogando credito a migliaia di pmi che costituiscono la colonna portante dell’economia italiana».

«Riteniamo che il track record e i risultati ottenuti da Banca Progetto in Italia offrano una proposta unica e convincente. Le pmi sono un fattore chiave per l’economia italiana e Banca Progetto è ben posizionata come partner per fornire soluzioni di finanziamento a supporto della loro crescita», ha aggiunto invece Ben Langworthy, senior managing director e co-responsabile delle operazioni in Europa di Centerbridge Partners.

