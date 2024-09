Serie A, svelati anticipi e posticipi fino a dicembre: dal derby di Milano a Inter-Juve, ecco date e orari

La Lega Serie A ha svelato le date e gli orari di anticipi e posticipi dalla quinta alla tredicesima giornata. Tanti i big match in programma nei prossimi turni fino a dicembre, a partire dalle sfide Napoli-Juventus e Inter-Milan in programma già alla quinta giornata: il match tra i partenopei e i bianconeri sarà sabato 21 settembre alle 18, mentre il derby di Milano andrà in scena domenica 22 settembre alle 20.45

Proseguendo tra i big match i cui orari sono stati annunciati oggi, nella ottava giornata la Juventus ospiterà la Lazio sabato 19 ottobre alle 20.45, mentre l’Inter farà visita alla Roma domenica 20 ottobre alle 20.45. Nel nono turno, invece, sarà in programma il derby d’Italia tra Inter e Juventus, che si giocherà domenica 27 ottobre alle 18 a San Siro. Nella giornata successiva invece ci sarà Milan-Napoli, in programma nel turno infrasettimanale martedì 29 ottobre alle 20.45 sempre al Meazza.

Il dodicesimo turno invece avrà come protagonista il derby di Torino tra Juventus e Torino sabato 9 novembre alle 20.45, oltre alla sfida tra Inter e Napoli domenica 10 novembre alle 20.45 con il ritorno a San Siro di Antonio Conte. Infine, nella tredicesima giornata il big match tra Milan e Juventus andrà in scena sabato 23 novembre alle ore 18.

Tutte le date e gli orari dalla quinta alla tredicesima giornata: