Osimhen al Galatasaray: le cifre ufficiali dell'operazione

Ota è ufficiale, Osimhen passa in prestito dal Napoli al Galatasaray. La conferma è arrivata dal club turco, con una nota per la Borsa in cui ha ufficializzato anche le cifre dell’operazione.

«La SSC Napoli comunica di aver ceduto a titolo temporaneo, fino al 30 giugno 2025, le prestazioni sportive di Victor Osimhen al Galatasaray. Contestualmente, il Club ha raggiunto con il tesserato un accordo per un’opzione, a proprio favore, di rinnovo contrattuale fino al 30 giugno 2027», ha confermato il Napoli.

Stipendio Osimhen Galatasaray, le cifre ufficiali dell’operazione

«Il calciatore professionista Victor James Osimhen e il club SSCN Napoli SPA hanno raggiunto un accordo per il trasferimento temporaneo gratuito del giocatore. Al calciatore verrà corrisposto un compenso netto di 6.000.000 Euro per la stagione 2024-2025. Si comunica rispettosamente al pubblico», si legge nella nota del Galatasaray.