Coppa Italia, il programma dei sedicesimi: il Napoli ospita il Palermo

La Lega Serie A ha comunicato ufficialmente date e orari dei sedicesimi di finale di Coppa Italia, con la relativa programmazione televisiva per le sfide che si disputeranno alla fine del mese di settembre.

Si tratta del turno precedente all’ingresso in scena delle prime otto squadre della Serie A 2023/24, fra cui non figura il Napoli che ha già esordito nella competizione con la vittoria ai calci di rigore contro il Modena. Ora gli uomini di Antonio Conte, con un Romelu Lukaku in più, dovranno affrontare un’altra formazione di Serie B: il Palermo.

Le altre compagini di Serie A che hanno superato il primo turno e che ora dovranno affrontare i sedicesimi sono: Lecce, Cagliari, Torino, Empoli, Udinese, Genoa e Monza. Spicca, inoltre, il derby di Genova in casa dei rossoblù con il primo grande appuntamento per Andrea Sottil sulla panchina della Sampdoria.

Ecco di seguito le altre partite dei sedicesimi finali con relativa programmazione televisiva, ricordando che i diritti tv della Coppa Italia 2024/25 sono stati assegnati a Mediaset: