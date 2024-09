Restyling San Siro, non solo stadio: nuova partita sulle aree esterne

Non solo lo stadio, ma anche l’area che circonda San Siro potrà essere venduta o data in concessione d’uso per 90 anni. Lo ha detto il sindaco di Milano Giuseppe Sala, che a metà settembre dovrà incontrare Milan e Inter per fare chiarezza definitiva sul progetto di riqualificazione del Meazza elaborato dalla multinazionale italiana Webuild.

Che le squadre fossero interessate anche agli spazi esterni a San Siro – sottolinea Il Corriere della Sera – non è mai stato un mistero e anche la riqualificazione di Webuild prevede che davanti agli ingressi 8, 9 e 10 venga realizzata una struttura di 9mila metri quadri che si connetterà allo stadio con delle passerelle. Il corpo esterno ospiterà il museo di Milan e Inter, bar, ristorante e uffici delle squadre.

Bisogna capire se le squadre si accontenteranno o invece rilanceranno chiedendo ulteriori volumetrie. Quasi sicuramente quello che verrà messo a gara sarà un pacchetto completo: «La nostra proposta a questo punto è solida, al momento opportuno riferiremo al Consiglio comunale e sarà a valle di una comprensione di un vero interesse da parte delle squadre» ha spiegato Sala ribadendo che se l’interesse dei club verrà confermato si procederà necessariamente con una gara.

Infine, il tema del prezzo. Per stabilire il valore di San Siro e aree limitrofe è stato dato mandato all’Agenzia delle entrate. «Il prezzo non lo stabiliamo noi, ma l’Agenzia delle entrate. Le abbiamo dato l’incarico. Non sto parlando dello stadio, ma anche dell’area attorno dove l’ipotesi non è una sola, quindi l’Agenzia delle entrate ha il suo bel da fare», ha concluso Sala.