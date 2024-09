Juve-Vlahovic, prove di rinnovo: stipendio più basso, si lavora sui bonus

La Juventus non ha ancora finito di lavorare per modellare al meglio la rosa a disposizione del nuovo tecnico Thiago Motta. Dopo gli otto rinforzi estivi, l’obiettivo è portare a termine il rinnovo di contratto di Dusan Vlahovic (in scadenza nel 2026). I discorsi, già avviati in primavera, sono pronti a ripartire, con un incontro tra l’entourage del calciatore e Cristiano Giuntoli in programma tra fine mese e ottobre.

Un appuntamento per aggiornarsi ed entrare più nel dettaglio della questione dopo la rivoluzione estiva della Vecchia Signora. Alla Juventus è cambiato tanto negli ultimi mesi, ma non la posizione di Vlahovic. Insomma, a livello tecnico la stima è reciproca e il feeling è totale. L’intesa economica andrà trovata nei prossimi mesi, ma la partenza sembra incoraggiante.

Tutto questo nonostante lo stipendio di Vlahovic (pronto a salire a 12 milioni di euro netti) sia considerato un lusso non più attuale per la politica societaria del club, che cerca un accordo più sostenibile. La Juventus – spiega La Gazzetta dello Sport – non può offrire a Vlahovic un rinnovo alle stesse cifre. La nuova proposta sarà inevitabilmente più bassa a livello di stipendio fisso, ma si lavorerà sui bonus e su una spalmatura su più anni di alcune voci variabili per trovare un accordo che soddisfi tutti.

Quello che si ipotizza è un possibile punto di incontro attorno ai 10 milioni con i bonus con prolungamento fino al 2027 o 2028. Vlahovic dovrebbe rinunciare a qualcosa, almeno a livello di fisso, ma attraverso i bonus manterrebbe un salario vicino o proprio in doppia cifra. Una garanzia non scontata altrove e l’ultimo mercato lo ha dimostrato una volta di più.

Per la nuova Juventus si tratterebbe comunque di uno sforzo non indifferente, ma al risparmio di una piccola parte dell’ingaggio si aggiungerebbe la spalmatura su uno-due anni in più dell’ammortamento del cartellino, quota che attualmente pesa da sola intorno ai 19 milioni di euro.