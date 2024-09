LCA Studio Legale protagonista nel calciomercato con i trasferimenti di big come Koopmeiners, Zaniolo e Rafa Marin

Tra le operazioni più significative, quella di Teun Koopmeiners , centrocampista olandese precedentemente in forza all’Atalanta Bergamasca Calcio, che è stato protagonista di una cessione record alla Juventus F.C., con il trasferimento più caro di questa sessione di mercato in Italia, e il 9° a livello internazionale.

LCA Studio Legale: altri 2 grandi affari

Dopo il centrocampista olandese, LCA ha assistito anche Nicolò Zaniolo e il suo agente Claudio Vigorelli e Giuseppe Pesce dell’agenzia Vigo Global Sport Services S.r.l. nel trasferimento in prestito del talento toscano dal club turco Galatasaray Spor Kulübü all’Atalanta Bergamasca Calcio, fortemente voluto dall’allenatore Giampiero Gasperini.

Infine, lo Studio legale ha seguito la complessa operazione di trasferimento del giovane difensore Rafael Marin Zamora dal Real Madrid C.F. al S.S.C. Napoli a titolo definitivo. Nell’ambito del deal, LCA ha collaborato strettamente con il calciatore e il suo agente Carlos Ruiz Casillas, che ha agito tramite la sua agenzia Ruiz Casillas Investments S.r.l., parte del gruppo Leaderbrock Sports & Entertainment.

Federico Venturi Ferriolo, partner e responsabile del Team Sport di LCA Studio Legale, ha commentato così: «Gestendo ancora una volta con successo contratti multimilionari e tutelando gli interessi dei propri clienti, LCA Studio Legale punta a consolidare ulteriormente la sua posizione di rilievo nel settore sportivo, non solo come partner legale di fiducia per i protagonisti del calcio internazionale, ma anche come punto di riferimento consulenziale per gli atleti che devono prendere decisioni fondamentali per la loro carriera e la loro vita».