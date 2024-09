Giocatori più pagati Serie A 2024-25: Vlahovic al comando, seguono Lautaro e Calhanoglu

Dunque, i bianconeri sono in testa a questo particolare ranking grazie a Dusan Vlahovic , attaccante serbo che percepisce 12 milioni di euro netti . Il podio viene completato, come detto, da due giocatori del club nerazzurro : al secondo posto Lautaro Martinez ( 9 milioni netti ) e Hakan Calhanoglu ( 6,5 milioni netti ).

Una speciale classifica che cuba, in totale, 135 milioni di euro di salari netti che le società in questione versano ai rispettivi atleti: una cifra a rappresentare il 20,7% del totale del monte ingaggi netto dell’intera Serie A, pari a circa 652 milioni di euro .

La Juventus al comando, seguita da un folto blocco dell’Inter . Questa la situazione attuale della top 25 degli stipendi netti per la Serie A 2024-2025 , stilata da Calcio e Finanza, in merito ai giocatori con maggior ingaggio tra i 20 club del massimo campionato nazionale.

Giocatori più pagati Serie A 2024 2025 – Oltre Inter e Juve

Per trovare un giocatore che non militi nei due club che danno vita al “Derby d’Italia” occorre scendere fino alla sesta posizione (a pari merito con Marcus Thuram), occupata da Romelu Lukaku. Il nuovo attaccante del Napoli, infatti, può contare su un ingaggio netto di 6 milioni di euro che, grazie al Decreto Crescita, pesa sui conti del club partenopeo per 7,86 milioni di euro.

Nella top10, dunque, solo il giocatore belga interrompe l’egemonia di Inter e Juventus. Rafael Leao è il primo giocatore del Milan per stipendio netto (5 milioni di euro), al pari dei bianconeri Arthur e Gleison Bremer.

Il nuovo partner d’attacco dell’attaccante portoghese, Alvaro Morata, si inserisce nella fascia dei giocatori con un ingaggio netto pari a 4,5 milioni di euro, così come il suo compagno Tammy Abraham, appena sbarcato a Milano da Roma.

Capitale che compare nella top 25 dei calciatori con maggior stipendio netto in Serie A grazie a Leandro Paredes (4,5 milioni di euro) ed Evan Ndicka (4 milioni di euro).

Giocatori più pagati Serie A 2024 2025 – La top25 del campionato

Nella seguente classifica sono riportati i 25 calciatori con stipendio netto maggiore nella stagione corrente di Serie A (in grassetto i calciatori che usufruiscono del Decreto Crescita):