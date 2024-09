Boehly pronto a lasciare il Chelsea? Clearlake valuta di acquistare la sua quota

Possibili novità in vista in casa Chelsea. Dall’Inghilterra infatti è rimbalzata la voce di una possibile uscita di scena di Todd Boehly, attuale co-proprietario del club e uomo più in vista della gestione post-Abramovich.

Secondo Sky Sport UK, infatti, i soci di Boehly sarebbero pronti ad acquistare la sua quota nel Chelsea, dopo che negli ultimi messi i rapporti si sarebbero deteriorati. In particolare, a complicare la situazione è stato il periodo di pesanti spese al club non ha portato al successo sul campo, con opinioni divergenti sul mercato, le scarse prestazioni della squadra e la mancanza di progressi nella costruzione di un nuovo stadio che hanno contribuito alla frattura.

Clearlake possiede più del 60% del Chelsea, mentre Boehly detiene il resto insieme all’uomo d’affari statunitense Mark Walter e al miliardario svizzero Hansjörg Wyss. Il consorzio guidato da Clearlake e Boehly ha acquisito il Chelsea dall’oligarca russo Roman Abramovich in un accordo da 4,25 miliardi di sterline, di cui 2,5 miliardi di sterline per l’acquisto di azioni mentre gli altri 1,75 miliardi di sterline per stadio, squadra femminile, settore giovanile e Chelsea Foundation.

In particolare, però, Clearlake ha spiegato di non avere intenzione di diminuire la propria quota: anzi, se altri investitori desiderssero vendere le proprie quote, Clearlake è disposta ad acquistarle.