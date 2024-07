Cambia il CdA anche di Inter Media: Cano (Oaktree) presidente

Non solo il Consiglio di Amministrazione dell’Inter, Oaktree è entrato definitivamente anche ai vertici delle diverse società controllate da Fc Internazionale. Dopo il subentro a Suning alla guida del club nerazzurro, in seguito al mancato pagamento da parte della famiglia Zhang di un debito da 395 milioni scaduto al 20 maggio legato al finanziamento da 275 milioni del 2021, il fondo californiano sta rapidamente portando a termini anche diversi passaggi burocratici per la gestione della società.

Tra le varie questioni da risolvere, così, c’erano anche quelle legate ai CdA delle controllate Inter Media and Communication (la società che ha emesso il bond da 400 milioni nel febbraio 2022 e in cui confluiscono i ricavi da sponsor e da diritti televisivi del club nerazzurro) e Inter Brand.

Come si legge nei documenti che Calcio e Finanza ha consultato, le assemblee di entrambe le società per rinnovare i rispettivi CdA sono andate in scena lo scorso 4 giugno. In particolare, per quanto riguarda Inter Media and Communication, lo scorso 27 maggio 2024 sono state rassegnate le dimissioni dal CdA da parte di Steven Zhang, Ying Ruohan e Zhu Qing, rappresentanti di Suning, e per questo l’intero Consiglio di Amministrazione è decaduto.

Per questo, è stato nominato un nuovo CdA, in carica fino al 30 giugno 2026, di cui fanno parte:

Alejandro Cano , Managing Director e Co-Head Europe per la strategia Global Opportunities di Oaktree

, Managing Director e Co-Head Europe per la strategia Global Opportunities di Oaktree Katherine Ralph , Managing Director per la strategia Global Opportunities di Oaktree

, Managing Director per la strategia Global Opportunities di Oaktree Renato Meduri , Senior Vice President per la strategia Global Opportunities di Oaktree

, Senior Vice President per la strategia Global Opportunities di Oaktree Alessandro Antonello , ad corporate Inter

, ad corporate Inter Lorenzo Mauro Banfi, consigliere indipendente

In particolare, Cano sarà il presidente (“con la precisazione che la carica di Presidente non comporta di per sé l’attribuzione di alcuna delega gestoria”, si legge nei documenti) e nessuno dei consiglieri riceverà un compenso per il ruolo.

Allo stesso modo, è cambiato anche il CdA di Inter Brand, sempre lo scorso 4 giugno, dopo essere decaduto per le dimissioni di Zhang Kangyang e Zhu Qing. La scelta è stata quindi quella di nominare due nuovi consiglieri, formando così un CdA di tre persone:

Alejandro Cano , Managing Director e Co-Head Europe per la strategia Global Opportunities di Oaktree

, Managing Director e Co-Head Europe per la strategia Global Opportunities di Oaktree Katherine Ralph , Managing Director per la strategia Global Opportunities di Oaktree

, Managing Director per la strategia Global Opportunities di Oaktree Alessandro Antonello, ad corporate Inter

Per Inter Brand, il presidente sarà invece Ralph (sempre “con la precisazione che la carica di Presidente non comporta di per sé l’attribuzione di alcuna delega gestoria”, si legge nei documenti) e nessuno dei consiglieri riceverà un compenso per il ruolo.