Chi è Katherine Ralph, top manager di Oaktree

L’Inter è diventata ufficialmente di Oaktree. Il fondo californiano è infatti subentrato alla guida del club nerazzurro dopo che Suning non è riuscita a ripagare un debito da 395 milioni di euro: dopo la scadenza di ieri, oggi è arrivata l’ufficialità della nuova proprietà.

Tra i manager che hanno seguito da vicino la vicenda c’è Alejandro Cano, Managing Director e Co-Head Europa per la strategia Global Opportunities di Oaktree, che oggi tra l’altro insieme alla collega Katherine Ralph (Global Opportunities strategy Managing Director di Oaktree) ha incontrato il CEO Corporate di FC Internazionale Alessandro Antonello, il il CEO Sport di FC Internazionale Giuseppe Marotta in un primo incontro ufficiale dopo il passaggio della proprietà.

Chi è Katherine Ralph, il curriculum della manager

Classe 1978, Katherine Ralph si è laureata con lode in storia e un master presso l’Università di Cambridge, e si è laureata cum laude con un LL.M. in diritto bancario, societario e finanziario presso la Fordham University. Abilitata alla professione legale in Inghilterra e Galles e nello Stato di New York, parla italiano e prima di trasferirsi a Oaktree nel 2013 ha trascorso oltre nove anni presso Linklaters LLP nel team di Restructuring and Insolvency a Londra, dove si è specializzata in ristrutturazioni e insolvenze transfrontaliere.