Chi è Alejandro Cano, top manager di Oaktree in Europa

L’Inter è diventata ufficialmente di Oaktree. Il fondo californiano è infatti subentrato alla guida del club nerazzurro dopo che Suning non è riuscita a ripagare un debito da 395 milioni di euro: dopo la scadenza di ieri, oggi è arrivata l’ufficialità della nuova proprietà.

Tra i manager che hanno seguito da vicino la vicenda c’è Alejandro Cano, Managing Director e Co-Head Europa per la strategia Global Opportunities di Oaktree, che oggi tra l’altro insieme alla collega Katherine Ralph (Global Opportunities strategy Managing Director di Oaktree) ha incontrato il CEO Corporate di FC Internazionale Alessandro Antonello, il il CEO Sport di FC Internazionale Giuseppe Marotta in un primo incontro ufficiale dopo il passaggio della proprietà.

Chi è Alejandro Cano, il curriculum del manager

Catalano classe 1980, Cano si è laureato in ingegneria delle telecomunicazioni, in matematica e in ingegneria interdisciplinare presso la Barcelona Tech, oltre ad avere un MBA presso la Stanford Graduate School of Business. Ha lavorato come professionista degli investimenti presso Hellman & Friedman, come associato nel team Investment Banking TMT di Goldman Sachs e come senior fellow presso McKinsey & Company, prima di entrare in Oaktree nel 2012. All’interno del fondo californiano, Cano “contribuisce a guidare gli sforzi di investimento del gruppo in diversi settori in Europa e America Latina e ha fatto parte di numerosi consigli di amministrazione”.

Chi è Alejandro Cano, le frasi del 2022

Il manager di Oaktree si era già in qualche modo avvicinato pubblicamente all’Inter nel marzo 2022. Durante il Business of Football Summit organizzato dal Financial Times, infatti, il dirigente aveva risposto così a una domanda di Calcio e Finanza a proposito della situazione della proprietà dell’Inter e di eventuali preoccupazioni legate alla situazione economica di Suning e della famiglia Zhang: «Quante possibilità ci sono di diventare proprietari dell’Inter? Non è nei nostri piani, vogliamo lavorare come ottimi partner e offrire supporto, ma chi lo sa».

«Come nuova proprietà, conosciamo la nostra grande responsabilità nei confronti della comunità e dell’eredità storica dell’Inter», le parole odierne invece di Cano nel comunicato diffuso stamattina da Oaktree. «Siamo impegnati per il successo a lungo termine dei Nerazzurri e riteniamo che le nostre ambizioni per il Club si uniscano a quelle dei suoi appassionati tifosi in Italia e nel mondo. Il nostro obiettivo iniziale è la stabilità operativa e finanziaria del Club. Abbiamo grande rispetto per il gruppo dirigente dell’Inter e non vediamo l’ora di lavorare a stretto contatto con loro per dare una leadership forte al Club. Conquistare la seconda stella è stato un momento cruciale per il Club e il nostro obiettivo è continuare il successo ottenuto sul campo con un percorso di crescita e successo di lungo periodo», ha concluso il manager di Oaktree.