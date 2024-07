Il Barcellona trova uno sponsor per i pantaloncini: le cifre dell’accordo

Il Barcellona a continua a cercare nuove fonti di entrate anche da un punto di vista commerciale e, come spiegato da Mundo Deportivo, l’ultima frontiera di spazi non sfruttati è quella di uno sponsor sui pantaloncini della prima squadra.

In particolare, spiega il quotidiano catalano, sarebbe in definizione un accordo con Medusa, azienda degli Emirati Arabi che si dedica alla fabbricazione di un disinfettante per superfici che combina effetti battericidi, fungicidi e virucidi.

Lo sponsor dei pantaloncini frutterà al Barça cinque milioni all’anno e che l’intenzione è di mostrare la pubblicità già nel Gamper (il 12 agosto contro il Monaco) o all’inizio della Liga (il 17 agosto contro il Valencia).

L’accordo sarà su base triennali per tre stagioni, durante le quali il club incasserà circa 15 milioni di euro, e si prevede che il nome sarà posizionato sulla parte anteriore dei pantaloncini del Barça.

Si tratta di una iniezione economica rilevante per il club catalano anche ai fini dei conteggi per il che finora il Barça non ha mai mostrato nessuno sponsor sui propri pantaloncini. Tuttavia, il logo potrebbe non essere mostrato in campo europeo: secondo le regole della UEFA, infatti, non è consentita la pubblicità da parte degli sponsor su pantaloncini o calzettoni.