Tentare di inserirsi nel dominio americano. Questo l’obiettivo ambizioso delle delegazioni olimpiche che troveranno sulla propria strada il roster americano di coach Steve Kerr, una squadra che molti associano al Dream Team del 1992.

Le competizioni di basket ai Giochi Olimpici di Parigi si svolgeranno dal 27 luglio all’11 agosto 2024. Le partite della fase a gironi si terranno al Pierre Mauroy Stadium di Lille, mentre la fase finale avrà luogo alla Bercy Arena, situata nella capitale francese. In entrambi i tornei, maschile e femminile, parteciperanno dodici squadre, ognuna composta da dodici giocatori.

Stipendi basket Olimpiadi – Come funziona il torneo

Ci saranno tre gruppi all’italiana da quattro squadre ciascuno, con le prime due classificate e le due migliori terze che passeranno alla fase successiva. Successivamente, si procederà con i quarti di finale e le fasi successive a eliminazione diretta.

In campo i più grandi talenti della pallacanestro mondiale che, durante l’anno, illuminano i palazzetti NBA. Nel monopolio sportivo, e anche economico, americano si inseriscono giocatori nati in Europa, militanti nel campionato d’oltreoceano: ecco chi sono i top10 cestisti per stipendio a Parigi 2024, secondo Basketball Reference.