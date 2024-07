Parigi 2024: lo speciale sulle Olimpiadi su Sport e Finanza

Saranno le Olimpiadi della sostenibilità ambientale , con l’utilizzo di impianti già realizzati per il 95% e l’80% di questi raggiungibili con mezzi pubblici, in un raggio di 10 chilometri da Parigi.

A un secolo esatto di distanza le Olimpiadi tornano a Parigi per un’edizione che si prefigge di superare ogni record. Dal 26 luglio all’11 agosto la capitale francese ospiterà la 33esima edizione dei Giochi Olimpici estivi , per la terza volta nella storia dei Giochi moderni, raggiungendo così il primato già centrato da Londra (con l’edizione 2012).

Inoltre, lungo i 19 giorni di manifestazione che constano di 329 eventi suddivisi in 32 sport, l’Italia parte con la delegazione più nutrita di sempre, avendo staccato pass totali per 403 partecipanti, superando il record di Tokyo 2020.

Premesse per fare delle Olimpiadi un evento imperdibile dell’estate 2024, che sarà coperto a livello mediatico da Warner Bros: Discovery con 10 canali dedicati Eurosport, disponibili anche su Sky e in streaming su NOW ma anche su DAZN che, oltre a Eurosport 1 ed Eurosport 2 già integrati in piattaforma, potrà contare su altri 6 canali tematici dedicati alle singole discipline.

Speciale Parigi 2024: tutti gli approfondimenti su Sport e Finanza

Un evento che seguiremo sui nostri media con tanti approfondimenti e curiosità, stipendi e tabelloni, su Calcio e Finanza e analisi economiche, sulle infrastrutture e sull’impatto turistico della manifestazione su Sport e Finanza.

Tutti gli articoli saranno disponibili in una sezione dedicata su Sport e Finanza costantemente aggiornata che seguirà i Giochi dalla cerimonia di apertura fino all’ultima medaglia assegnata.