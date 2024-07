Juve, continua la ricerca dello sponsor: non sarà una azienda della galassia Exor

La Juventus continua a muoversi sul mercato per il nuovo sponsor di maglia. Dopo la scadenza del contratto con Jeep lo scorso 30 giugno (accordo da oltre 322 milioni in 12 anni), la società si sta ancora guardando intorno alla ricerca di potenziali nuovi partner per riempire l’assenza sulla maglia bianconera.

Un accordo che negli ultimi anni è valso una cifra importante per il club bianconero, seppur in calo fino ai 38 milioni della stagione 2023/24. Come si legge nel prospetto dell’aumento di capitale, rispetto al contratto da 45 milioni annui firmato a fine 2020 (appena prima della fusione tra FCA e Peugeot) nella stagione 2023/24 le cifre dell’accordo con Jeep (che fa parte sempre della galassia Exor, la holding degli Agnelli-Elkann guidata da John Elkann) sono diminuite, anche a causa dell’assenza dei bianconeri dalle coppe europee. «Il 31 luglio 2023, le parti hanno eseguito una terza modifica all’accordo, con il riacquisto da parte della Juventus, per la stagione calcistica 2023/2024, di alcuni diritti concessi a Stellantis Europe, per un importo di 3 milioni di euro e, pertanto, con una riduzione da 45 milioni di euro a 42 milioni di euro nella remunerazione di base per la suddetta stagione calcistica. Inoltre, poiché la Juventus non parteciperà alle competizioni UEFA nella stagione sportiva 2023/2024, il corrispettivo sarà ulteriormente ridotto di 4 milioni di euro e, pertanto, a 38 milioni di euro».

La ricerca di un successore, tuttavia, finora non ha portato offerte ritenute soddisfacenti in casa bianconera. Così oggi il club ha svelato ufficialmente la maglia per la stagione 2024/25 senza alcun brand sul petto, visto che la ricerca continua. L’obiettivo, come spiegato da Calcio e Finanza nelle scorse settimane, resta quello di arrivare ad avere un nuovo sponsor per l’inizio ufficiale del campionato il prossimo 19 agosto in casa contro il Como: tuttavia, più il tempo scorre più aumentano le possibilità che la Juventus non abbia uno sponsor sul petto per le prime gare ufficiali, ipotesi che in casa bianconera non è ritenuta “sconvolgente”.

Restano in atto diverse trattative, di cui alcune in fase molto avanzata, ma la dirigenza juventina sta lavorando per trovare la quadra giusta, anche alla luce delle difficoltà nella ricerca della giusta offerta. In termini di cifre, il termine di paragone per il club bianconero sono gli accordi attualmente in vigore per Inter e Milan, rispettivamente con Betsson ed Emirates, che entrambi si avvicinano a quota 30 milioni di euro. Secondo quanto appreso da Calcio e Finanza, tuttavia, è da escludere un intervento da parte di una società che faccia parte della galassia Exor: dopo la conclusione all’accordo con Jeep, quindi, la holding degli Agnelli-Elkann non sembra intenzionata ad intervenire nuovamente con una sponsorizzazione attraverso una delle aziende che compongono il portafoglio degli investimenti.