Ufficiale, la Juventus saluta Jeep dopo 12 stagioni e quasi 350 milioni di ricavi

«Il viaggio conta più della destinazione. Grazie Jeep». Con queste parole la Juventus ha detto addio alla partnership con Jeep, società che fa parte del gruppo Stellantis (di cui l’azionista di maggioranza è Exor, la holding degli Agnelli-Elkann che controlla anche il club bianconero): un’intesa per la sponsorizzazione della maglia che, nello spazio di 12 stagioni, ha portato ricavi per oltre 322 milioni di euro (dato al 31 dicembre 2023), che saliranno a 341 milioni al 30 giugno 2024.

Un’evoluzione – quella del rapporto con lo sponsor – che ha seguito negli anni la crescita della Juventus, dalla rinascita sportiva del club con la guida di Antonio Conte fino alle difficoltà degli ultimi anni, passando per il dominio ininterrotto in Italia con la conquista di nove Scudetti consecutivi e la disputa di due finali di Champions League.

Quanto ha incassato Juventus da Jeep? Le cifre del contratto

E’ proprio grazie ai successi che la Juventus ha portato l’accordo dal minimo di 11,6 milioni di euro della stagione 2012/13 al massimo di 45 milioni di euro del 2021/22. Nel mezzo, una crescita costante che ha portato prima ai 20-21 milioni a stagione tra il 2015 e il 2019 e poi al contratto più remunerativo, che tra il 2019 e il 2023 ha garantito ben 176 milioni di euro alla Juventus.

La cifra scenderà leggermente per quanto riguarda il bilancio 2023/24, arrivando a toccare quota 38 milioni di euro (19,1 milioni già indicati nella semestrale al 31 dicembre 2023). Sono due le ragioni di questo calo: il riacquisto da parte della Juventus, per la stagione calcistica 2023/2024, di alcuni diritti concessi a Stellantis Europe, per un importo di 3 milioni di euro e la mancata partecipazione alle competizioni UEFA, con una riduzione ulteriore di 4 milioni di euro.

Considerando anche il corrispettivo dell’ultima stagione per intero, il totale di ricavi della Juventus da Jeep ammonterà dunque a 341 milioni di euro. Nelle 12 stagioni considerate, il fatturato della Juventus è stato pari a oltre 5,2 miliardi di euro, con un’incidenza media della sponsorizzazione Jeep pari al 6,2%.

Quanto ha incassato Juventus da Jeep? La ricerca di un nuovo sponsor

La Juventus dovrà ora chiudere l’accordo per un nuovo sponsor. Come recentemente svelato da Calcio e Finanza a inizio giugno, sul tema stanno proseguendo le valutazioni. Tuttavia, in casa bianconera non c’è alcuna fretta: si va verso la presentazione della nuova maglia senza sponsor sul petto, così come potrebbe non esserci alcun brand nelle amichevoli estive, ma senza urgenza da parte del club.

L’obiettivo infatti resta quello di avere un nuovo sponsor di maglia entro l’inizio del campionato, che sarà il momento in cui inizierà il periodo di massima visibilità. Anche perché sulle trattative pesa anche la differenza di tempistiche per quanto riguarda la creazione di un budget da parte di aziende esterne al calcio, considerando i bilanci sull’anno solare rispetto agli esercizi che seguono la stagione sportiva dei club.