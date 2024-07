Calciomercato, ci siamo: tutti i protagonisti della sessione estiva

Trasparenza, oltre che oggettività, garantita dall’ algoritmo di Wallabies su cui si basa la piattaforma. Le 7.000 variabili, alla base di esso, permettono di stimare la quotazione del calciatore e il rispettivo rendimento, come veri e propri titoli: la differenza è che il campo è l’unica Bibbia , con domanda e offerta di mercato che non impattano in alcun modo.

Le manifestazioni continentali come grande vetrina per molti giocatori, tra chi vuole riconfermarsi ad alti livelli a chi deve riscattare una stagione opaca, fino a chi è svincolato e punta a trovare una nuova sistemazione. Tanti i nomi che circolano già dalla fine dei rispettivi campionati ma la fase calda delle trattative è solo iniziata.

Calciomercato FPeX – Difesa: possibile asse Italia-Inghilterra

Poteva essere il quarto di finale a EURO 2024, nonché la rivincita inglese dopo la finale persa a EURO 2021. Invece, causa disfatta azzurra contro la Svizzera, Italia e Inghilterra potrebbero sfiorarsi solo in tema di calciomercato.

Due i nomi principali, Fikayo Tomori (TOM23) e Raphael Varane (VAR19). Il difensore inglese del Milan potrebbe far ritorno, proprio, in Gran Bretagna: ad aspettarlo sembrerebbe esserci il potente Newcastle, pronto a soddisfare le richieste economiche del club rossonero (in piattaforma vale quasi 37 milioni), come un anno fa con Tonali.

Percorso inverso potrebbe farlo, invece, il centrale francese, svincolato dopo la parentesi al Manchester United. Varane è allettato dall’ipotesi Italia, con due opzioni percorribili: l’interessante progetto del Como o la storia e ambizione della Roma. Si vedrà, con la presenza di Fabregas che potrebbe essere decisiva. Il giocatore è integro e costante di rendimento, come lo dimostra la performance stagionale di +0,18%.

Chiudiamo il reparto difensori con un affare in dirittura di arrivo. Leonardo Spinazzola (SPI37), dopo aver concluso il rapporto con la Roma, è pronto a spostarsi ancora più a Sud, con il Napoli di Conte che lo aspetta. In fase calante (-27,53% di performance stagionale), il laterale italiano potrebbe rilanciarsi proprio con l’allenatore pugliese, che da sempre fa del gioco sulle fasce il punto forte del suo credo tattico.

Calciomercato FPeX – Centrocampo: la Vecchia Signora è la protagonista

Un monopolio bianconero. Una rivoluzione tattica voluta dal nuovo allenatore Thiago Motta, che delinea un calciomercato attivo e turbolento della Juventus: ecco dunque un’ufficialità, una trattativa ormai definita e uno svincolato di lusso.

Il trasferimento ufficiale riguarda Douglas Luiz (DOU06), brasiliano arrivato dall’Aston Villa nella maxioperazione con Iling-Junior e Barrenechea. Il mediano, impegnato attualmente in Coppa America, ha impressionato tutti nell’ultima stagione di Premier League, centrando un aumento di quotazione del +31.47%.

Sembra tutto ormai definito con il Nizza per Khephren Thuram (THU19). Il figlio d’arte, fratello piccolo del nerazzurro Marcus, si preannuncia essere una carta di grande spessore nel mazzo di Thiago Motta. La sua valutazione in piattaforma è pari a poco più di 20 milioni, la cifra che il direttore sportivo Giuntoli ha pattuito con il club francese per acquisire il cartellino del francese.

Chi, invece, saluta la Juventus è Adrien Rabiot (RAB25). Il suo contratto è scaduto a fine giugno e non sembrano esserci possibilità di rinnovo. Il francese ha la testa su EURO 2024 e non vuole distrazioni: solo al termine del torneo si scoprirà il suo futuro, con il Milan fortemente interessato e pronto a offrirgli un ricco contratto pluriennale.

Rossoneri che potrebbero pescare ulteriormente nella Nazionale di Deschamps. Il nome è quello di Youssouf Fofana (FOF19), mediano muscolare del Monaco. Dopo un’annata di ottimo livello con i monegaschi, il francese ha aumentato la sua valutazione del +18,57%, arrivando a quota 28 milioni. Il Milan non vuole arrivare a tale cifra, forte del contratto del giocatore in scadenza nel 2025.

Calciomercato FPeX – Attacco: la rivoluzione della Roma

Il reparto d’attacco dei giallorossi potrebbe rifarsi, completamente, faccia. Se Dybala sembra poter rimanere, nonostante un’allettante clausola da 12 milioni, ecco che a oggi le due prime punte non sembrano aver posto nella Roma 2024/25.

Romelu Lukaku (LUK90) è certo di questo. Il belga, nonostante la doppia cifra di gol raggiunta ma un decremento di valutazione pari a -39,34%, non verrà riscattato e farà ritorno al Chelsea. La Serie A, però, potrebbe essere ancora una volta nel suo destino: Milan e Napoli sono sulle sue tracce, per quello che potrebbe essere un quarto trasferimento nel campionato italiano, dopo la doppia parentesi all’Inter e nella Capitale.

Incerto il futuro di Tammy Abraham (ABR09). L’inglese, dopo una stagione quasi completamente passata ai box per infortunio, vuole rilanciarsi e la Roma potrebbe non garantirgli il posto da titolare. Indiscrezioni descrivono il nuovo Milan di Fonseca come potenziale interessato, con numerose sirene d’oltremanica che vorrebbero riportare la prima punta in Premier League.

E allora da chi può ripartire la società capitolina? Ecco due nomi illustri che, oltre ad avere una carriera alle spalle di tutto rispetto, hanno un grande pro nell’essere svincolati di lusso e pronti, dunque, a trasferirsi senza esborso per il cartellino.

Lente d’ingrandimento su Memphis Depay (DEP09) e Anthony Martial (MAR09). Stessa valutazione in piattaforma pari a 32 milioni, il primo sembra essere più pronto e la titolarità con l’Olanda agli Europei lo dimostra.

Chiudiamo il reparto attaccanti con una trattativa ormai conclusa, in un asse di mercato da sempre molto caldo e discusso. Moise Kean (KEA18) si appresta a guidare il nuovo attacco della Fiorentina. L’ex Juve si trasferirà in Toscana per circa 18 milioni, tra parte fissa e bonus: nuovo ambiente e stile di gioco possono rilanciare l’italiano, volenteroso di conquistarsi un posto in Nazionale per i prossimi Mondiali. Sempre che ci qualifichiamo…

Il gong del calciomercato è risuonato in tutta Europa e le trattative si scaldano di più ogni giorno che passa. E tu, se fossi un direttore sportivo, su chi punteresti? Con il FPeX – Football Players Exchange questo è possibile: non resta che accedere alla piattaforma, iscriversi e iniziare a negoziare i migliori giocatori dei top club del Continente.

FPeX – Football Players Exchange: come funziona la piattaforma

Ma come funziona il Football Players Exchange di CSA? Per operare nella piattaforma l’utente deve accedere tramite desktop, completare la procedura di registrazione e, importante novità, acquistare direttamente in euro o USDC i CSAT, garantiti dal cambio fisso 1 a 1 e che potrà in qualsiasi momento prelevare dopo averli riconvertiti nuovamente in euro. A quel punto potrà negoziare i calciatori che preferisce, puntando al rialzo o al ribasso delle quotazioni.

Come spiegato anche sul sito (clicca qui per accedere), i passaggi per iniziare a giocare sono i seguenti: