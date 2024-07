Serie A, 3 miliardi ai club dai diritti tv nel triennio 2021/24: ecco chi ha incassato di più

Poco più di 3 miliardi. O meglio, per l’esattezza, 3.029.554.225 euro. È questa la cifra ufficiale aggregata che la Lega Serie A ha distribuito ai suoi club per quanto riguarda i ricavi dai diritti televisivi nelle tre stagioni dal 2021/22 al 2023/24. Alla conclusione infatti del triennio legato al ciclo dei diritti televisivi è possibile infatti tirare le somme legate a quanto delle entrate garantite in particolare da DAZN e Sky siano poi finite direttamente nelle casse dei club.

In particolare, la cifra distribuita nelle tre stagioni è stata la seguente:

2021/22: 939.248.758 euro;

2022/23: 1.017.976.905 euro;

2023/24: 1.072.328.562 euro.

TOTALE: 3.029.554.225 euro.

Una cifra quindi in crescita nel corso della stagione 2023/24 (la cui suddivisione tra i club è stata anticipata nei giorni scorsi dalla Gazzetta dello Sport), con un aumento pari al 14% tra il primo e l’ultimo anno del triennio. La media è pari a circa 50 milioni di euro incassati per club per singola stagione.

Ricavi diritti tv Serie A, chi ha incassato di più

Chi ha incassato di più tra i club negli ultimi tre anni? Davanti a tutti troviamo l’Inter con 272,3 milioni di euro totali, per una media di 90,8 milioni di euro a stagione. I nerazzurri, così, hanno incassato da soli circa il 9% di quanto distribuito ai club, rispetto all’8,1% del Milan secondo in classifica con un totale di 245,4 milioni di euro (81,8 milioni a stagione) e all’8% della Juventus che chiude il podio con 243,5 milioni di euro totali e una media di 81,2 milioni a stagione.

Giù dal podio invece Napoli (214,6 milioni per una media di 71,5 milioni annui) e Roma (203,7 milioni per una media di 67,9 milioni annui), le quali hanno incassato rispettivamente il 7,1% e il 6,7% del totale. Complessivamente, le top 5 della graduatoria in questione hanno incassato quasi il 40% del totale distribuito tra i club (38,9%), mentre allargando lo spettro alla top 10 la percentuale sale al 65%.

Ricavi diritti tv Serie A, i criteri per la suddivisione

In base all’ultima modifica, la Legge Melandri (che regolamenta la suddivisione delle entrate) attualmente prevede che i ricavi dei diritti tv debbano essere così distribuiti tra i club di Serie A:

50% in parti uguali tra tutti i club;

28% in base ai risultati sportivi (11,2% legata alla classifica dell’ultimo campionato, 2,80% legata ai punti nell’ultimo campionato, 9,33% sui risultati degli ultimi 5 campionati precedenti all’ultimo, 4,67% legata ai risultati storici);

22% in base al radicamento sociale (8,36% audience tv, 12,54 % spettatori allo stadio e 1,10% minutaggio dei giovani).

Voce per voce, chi ha incassato di più negli ultimi tre anni?

Nella classifica dei ricavi da diritti tv al top troviamo la Juventus (38,4 milioni incassati nell’ultimo triennio in base agli ascolti televisivi), meglio di Inter (30,7 milioni) e Milan (29,1 milioni).

La Juventus è in testa anche per i ricavi incassati in base alla classifica legata ai risultati storici dei club, davanti a Milan, Inter e Roma in particolare.

Allo stesso modo, la Juventus è in testa anche per i ricavi incassati in base ai risultati dei cinque anni precedenti (rispetto a quello dell’annata in cui si è disputato il singolo campionato), in questo caso davanti a Inter e Napoli.

La graduatoria dei ricavi in base agli spettatori invece premia l’Inter, che ha incassato più di tutti grazie al pubblico allo stadio negli ultimi tre anni davanti a Milan, Roma e Juventus.

Anche i punti ottenuti in classifica negli ultimi tre anni premiano l’Inter, che ha incassato più di tutti grazie ai risultati delle ultime tre annate in campionato, facendo meglio di Milan e Napoli.

Infine, complice lo scudetto vinto nell’ultima annata, il secondo posto nel 2021/22 e il terzo posto nel 2022/23, l’Inter ha incassato più di tutti anche in base alla classifica del campionato davanti a Milan e Napoli.