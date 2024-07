Il Wolverhampton ha ufficializzato l’acquisto dell’attaccante norvegese classe 2004, Jorgen Strand Larsen. Un’operazione che ha portato un esborso per il cartellino, in favore del Celta Vigo, pari a 25 milioni di sterline (29,5 milioni di euro al cambio attuale).

Un’operazione che riguarda da vicino anche il Milan. Infatti, i rossoneri hanno avuto Larsen per una stagione, quella del 2017-2018, nel proprio settore giovanile in prestito dal Sarpsborg 08, dove poi tornò al termine di quella annata. E la FIFA riconosce una percentuale alle società che hanno formato il calciatore, anche solo per un anno nella sua carriera calcistica. Si tratta del contributo di solidarietà.

Larsen al Wolverhampton – Cosa è il contributo di solidarietà

Il contributo di solidarietà, come stabilito dall’allegato 5 del suddetto Regolamento FIFA, è quantificato nel «5% di qualsiasi compenso, ad eccezione dell’indennità di formazione, corrisposto alla società precedente, che il nuovo club dovrà detrarre dal totale di tali compensi e distribuire alle società che hanno provveduto alla formazione e all’istruzione del calciatore nel corso degli anni».

Questo contributo di solidarietà tiene conto del numero di anni (calcolato in proporzione se inferiore a un anno) durante i quali il calciatore è stato tesserato per le società in questione nelle stagioni comprese fra il 12° e il 23° anni di età. secondo lo schema seguente:

5% (ovvero 0,25% dell’indennità totale) per ciascun anno d’età dal 12° al 15°

10% (ovvero 0,5% dell’indennità totale) per ciascun anno d’età dal 16° al 23°.

Larsen al Wolverhampton – Quanto incassa il Milan

Nel dettaglio, il contributo di solidarietà nell’operazione Larsen è pari al 5% dei 29,5 milioni versati dal Wolverhampton nelle casse del Celta Vigo. Di questi 1.475.000 euro, il 10% viene incassato dal Milan che ha avuto il classe 2004 nel proprio settore giovanile fra il 17° e il 18° anno di età. Quindi il Milan incassa un corrispettivo pari a 147.500 euro.