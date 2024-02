Direttore sportivo per un giorno? Sul Football Players Exchange è possibile

Ma quali sono i passaggi per negoziare il campione di turno? Ecco una guida per scoprire gli step da seguire e i dettagli delle trattative in piattaforma.

La quotazione degli atleti, nella borsa dei calciatori, è esclusivamente legata alla performance sul campo e si basa su un indice . Quest’ultimo, elaborato da Wallabies , utilizza più di 7.000 variabili per ogni giocatore ad ogni match disputato, in modo da fornire il valore più accurato possibile garantendo affidabilità e trasparenza agli utenti .

Avere a disposizione un proprio budget e ingaggiare i migliori giocatori d’Europa. Quante volte si è sognato di portare, nel proprio club del cuore, il top player del momento. Una squadra o, meglio, un roaster di campioni che possono essere acquistati come veri e proprio titoli in borsa: questo il core del Football Players Exchange di CSA .

Football Players Exchange come negoziare – La sezione calciatori

Dopo aver effettuato l’accesso in piattaforma e aver completato l’iscrizione, si può entrare nel vivo del Football Players Exchange. L’utente, per operare, deve crearsi il proprio wallet e accedere alla sezione calciatori.

L’area è suddivisa in due sezioni principali: la prima rappresentata da una tabella con i dati statistici del giocatore mentre, nella sezione di destra, è presente una scheda identificativa del calciatore, la quale include, oltre a dati statistici, anche dati qualitativi, tra cui Nazionalità, Club, data di nascita, piede e ruolo.

Ecco la scheda attuale di Rafael Leao (LEA10), attaccante del Milan e giocatore con quotazione maggiore in Serie A.

Football Players Exchange come negoziare – Le variabili in campo

Come avviene in Borsa, ogni titolo acquistabile ha determinate caratteristiche che lo differenziano dagli altri. Nella sezione superiore della tabella sono indicate le variabili statistiche e qualitative associate a ciascun giocatore. Ecco quali sono e cosa rappresentano:

Ticker : simbolo identificato del calciatore formato dalle prime tre lettere del nome sulla maglia e dal numero della maglia.

: simbolo identificato del calciatore formato dalle prime tre lettere del nome sulla maglia e dal numero della maglia. Valore : ultimo valore registrato dal calciatore.

: ultimo valore registrato dal calciatore. Var % : variazione in termini percentuali tra l’ultima variazione e la penultima variazione del valore di mercato del calciatore.

: variazione in termini percentuali tra l’ultima variazione e la penultima variazione del valore di mercato del calciatore. Max: valore di mercato massimo raggiunto dal calciatore.

valore di mercato massimo raggiunto dal calciatore. Min: valore di mercato minimo raggiunto dal calciatore.

valore di mercato minimo raggiunto dal calciatore. YTD: variazione % annuale del valore di mercato del calciatore, calcolata dal primo gennaio dell’anno corrente

variazione % annuale del valore di mercato del calciatore, calcolata dal primo gennaio dell’anno corrente HP: performance storica complessiva calcolata in termini percentuali, tenendo in considerazione l’ultimo valore e il primo valore registrato (Agosto 2022)

performance storica complessiva calcolata in termini percentuali, tenendo in considerazione l’ultimo valore e il primo valore registrato (Agosto 2022) Club: attuale squadra in cui il giocatore milita.

Football Players Exchange come negoziare – Le sezioni trading e portafoglio

Una volta optato per il calciatore desiderato, si passa alla vera e propria fase di negoziazione. Cliccando su “Negozia”, nella tabella descrittiva situato in basso a destra, si viene portati nella sezione di trading del calciatore. Qui l’esempio specifico delle numeriche attuali per il portoghese.

In questa sezione si ha la possibilità di puntare a rialzo (BUY) o a ribasso (SELL) sul valore di mercato del calciatore. In entrambi i casi occorre inserire il numero di CSAC che si vuole negoziare (quantità minima pari a 10) e confermare l’operazione.

Una volta completato l’acquisto, per monitorare la posizione, basterà recarsi all’interno della sezione portafoglio (immagine sotto), nella quale si può disporre di una visione chiara e precisa di tutte le posizioni aperte. Infine, si potrà chiudere la posizione quando si desidera, cliccando su “Chiudi”. Una volta eseguito, saranno riaccreditati i CSAC, disponibili per compiere ulteriori operazioni.

Questa la grande novità del Football Players Exchange: per la prima volta nella storia, il mercato delle negoziazioni sui calciatori è 100% liquido, ossia completamente svincolato da domanda e offerta. Quindi in qualsiasi momento sarà possibile aprire, o chiudere, una posizione a rialzo o a ribasso sul valore di mercato del calciatore.

Football Players Exchange come negoziare – Le limitazioni previste

Come avviene sui mercati azionari durante eventi straordinari, su alcuni calciatori non sarà possibile aprire nuove posizioni e chiudere quelle esistenti. Nel dettaglio, ecco le casistiche di limitazioni alle negoziazioni all’interno della piattaforma:

Sospensione temporanea delle contrattazioni

Contestualmente al fischio d’inizio della partita, saranno sospese le negoziazioni sui calciatori appartenenti al Club in campo indicativamente per le 24 ore successive al match.

Sospensione temporanea di un giocatore

In caso di infortunio, squalifica, indagini per doping, o altri fattori che gli impediscono di giocare durante il campionato, l’indice non registrerà alcuna variazione per i primi 45 giorni. Dal giorno 46 in poi, l’indice subirà una variazione a ribasso pari allo 0,75% ad ogni partita non disputata dal giocatore in esame. Inoltre, dal momento della sospensione, non sarà possibile aprire nuove posizioni sul calciatore fino al suo rientro in campo. Esempi d’attualità le vicende di Sandro Tonali (TON08) e Nicolò Fagioli (FAG21).

Interruzione permanente della carriera di un giocatore

Nel remoto caso di interruzione improvvisa e definitiva della carriera, il giocatore verrà delistato dal Football Players Exchange. Una volta avvenuto il delisting non sarà più presente l’indice all’interno della piattaforma. Quando avviene un delisting il valore di mercato del calciatore non verrà più aggiornato e rimarrà l’ultimo registrato.

Trasferimento del giocatore in un campionato non misurabile

Le variazioni nel valore di mercato di un calciatore sono calcolate sulla base delle sue prestazioni in partite competitive non amichevoli appartenenti ad uno dei seguenti 5 campionati: Serie A (Italia); Ligue1 (Francia); Premier League (Inghilterra); Liga (Spagna); Bundesliga (Germania), oltre che nelle Coppe come Champions League ed Europa League. Se il calciatore si trasferisce in un campionato esterno alla lista sopra menzionata, il giocatore verrà delistato dal Football Players Exchange.

Questi i principali passaggi da compiere per negoziare i calciatori sul Football Players Exchange. Ora gioca come un trader nella borsa dei calciatori e punta sui top calciatori in Europa.