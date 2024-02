Cinque posti in Champions, l'Italia vola: tutte le squadre ancora in corsa

Altro grande scatto della Serie A nella corsa ad un posto aggiuntivo nella prossima edizione della UEFA Champions League. Il torneo, come ormai noto, rivoluzionerà il proprio format nella stagione 2024/25 e vedrà la partecipazione di 36 squadre, con un girone unico e otto partite (contro altrettanti avversari differenti) per ogni formazione, sempre con divisione in quattro fasce.

Due dei quattro posti aggiuntivi, rispetto agli attuali 32, saranno assegnati alle due Federazioni che avranno ottenuto il miglior ranking per Paesi nella stagione 2023/24. Questo significa che se i club italiani dovessero fare registrare performance di alto livello nelle competizioni UEFA per club (sulla falsa riga di quello che è già accaduto nella passata stagione), la quinta classificata in Serie A avrebbe il diritto di entrare in Champions.

Grazie al passaggio del turno di Milan e Roma, l’Italia è l’unica grande Federazione a mantenere tutte le proprie squadre in corsa nelle coppe europee, mettendo una seria ipoteca su uno dei due posti aggiuntivi per la Champions 2024/25. Il Milan è stato sconfitto dal Rennes nella gara di ritorno dei playoff, ma si è comunque qualificato. La Roma invece ha ottenuto un pareggio, conquistando gli ottavi di finale ai calci di rigore.

Ranking quinto posto in Champions – La classifica aggiornata

Attualmente, l’Italia è quindi l’unica top Federazione ad avere ancora tutte le sue squadre in corsa. Questo significa che tutti i club possono ancora portare punti alla causa, un dettaglio non di poco conto nella corsa ad almeno il secondo posto del ranking per Paesi.

Al momento, sembra che la corsa veda protagoniste tre Federazioni: Italia, Germania e Inghilterra, con quest’ultima che deve però mettere in campo diverse squadre tra il turno di Champions e gli ottavi di Conference ed Europa League. Questa la graduatoria aggiornata, con l’Italia che mantiene il primo posto proprio ai danni dei tedeschi ed è riuscita anche a mantenere un ottimo distacco dagli inglesi: