Roma, operazione sorpasso: obiettivo top 5 nel ranking UEFA dal 2024/25

La Roma si prepara a scendere in campo per il ritorno dei playoff di Europa League. Una partita che può consentire ai giallorossi di volare agli ottavi di finale della competizione e di continuare a coltivare il sogno di un’altra finale (dopo quella della passata stagione contro il Siviglia). Di fronte ci sarà il Feyenoord, avversario ostico che la Roma ha già sconfitto nella finale di Conference League del 2021/22.

Un successo contro gli olandesi sarebbe importante non solo per il percorso in Europa League, ma anche per il ranking UEFA (non soltanto quello per Paesi, che può portare a 5 club italiani in Champions nella prossima stagione). I giallorossi si trovano attualmente al decimo posto, ma con un successo possono scavalcare il Manchester United e portarsi in nona posizione.

Ranking UEFA per club – La classifica attuale

Questa la classifica attuale:

Manchester City – 143 punti Bayern Monaco – 136 punti Real Madrid – 125 punti Paris Saint-Germain – 110 punti Liverpool – 107 punti Inter – 101 punti Lipsia – 96 punti Chelsea – 96 punti Manchester United – 92 punti Roma – 91 punti

Una vittoria consentirebbe alla Roma di superare i Red Devils e di avanzare in classifica, dove l’italiana più avanzata è l’Inter. Ricordiamo che il ranking UEFA sui cinque anni sarà utilizzato interamente per la determinazione delle fasce del girone della nuova Champions League, che prenderà il via proprio nella prossima stagione.

Ranking UEFA per club – La classifica dal 2024/25

Spostando lo sguardo in avanti, all’inizio della prossima stagione, la situazione per la Roma i fa ancora più interessante. A partire dal 2024/25 i giallorossi faranno un salto importante nel ranking e attualmente condividono il quinto posto con il Villarreal. Se proseguissero nella competizione potrebbero addirittura staccare gli spagnoli e rimanere in top 5 in solitaria. Questa la graduatoria in previsione a partire dalla prossima stagione:

Manchester City – 118 punti Real Madrid – 108 punti Bayern Monaco – 100 punti Liverpool – 89 punti Roma – 80 punti Villarreal – 80 punti Paris Saint-Germain – 79 punti Chelsea – 79 punti Inter – 76 punti Porto – 70 punti

Molto dipenderà chiaramente anche dal percorso delle “avversarie” nelle rispettive coppe europee. Su tutte ci sono Villarreal (sempre in Europa League), PSG e Inter, queste ultime in Champions League.