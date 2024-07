L’Inter chiude l’accordo con Bper: darà il nome alla Pinetina

L’escussione del pegno da parte di Oaktree dopo il mancato rimborso del finanziamento da parte di Suning e il conseguente passaggio della proprietà dell’Inter nelle mani del fondo californiano porta ad un primo cambiamento in casa nerazzurra a livello commerciale. Il centro sportivo di Appiano Gentile, dove si allena la squadra di Simone Inzaghi, infatti non porterà più il nome di Suning come negli ultimi anni, ma sarà legata a Bper.

Il club nerazzurro è infatti pronto ad annunciare l’accordo con la banca del gruppo Unipol, che è già Official Banking Partner della società di Viale della Liberazione dallo scorso settembre. Ora il nome di Bper sostituirà il brand di Suning nel dare il nome alla Pinetina, mentre la seconda parte della denominazione del centro di allenamento, che riporta la dedica allo storico patron interista Angelo Moratti, padre di Massimo nonchè vincitore delle prime due Coppe dei Campioni della storia nerazzurra con la Grande Inter negli anni ‘60.

Secondo le indiscrezioni, come riportato nelle scorse settimane da FcInter1908, la banca dovrebbe garantire al club nerazzurro un incasso annuale pari a circa 3 milioni di euro.

Si va quindi a comporre il puzzle degli accordi di sponsorizzazione dell’Inter per la prossima stagione. Oltre al nuovo accordo con Betsson, alla conferma di U-Power come retrosponsor e al rinnovo con Nike come sponsor tecnico, infatti, la società sta definendo gli ultimi dettagli per gli accordi che chiuderanno definitivamente l’era Suning a livello commerciale. Resta ancora da definire l’accordo sullo sponsor di manica, dopo l’addio di Ebay al termine della stagione 2023/24.