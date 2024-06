Il gioco si fa duro: chi sale e chi scende dopo i gironi di Euro 2024

Le fasi finali a eliminazione diretta sono alle porte ma, per un attimo, riavvolgiamo il nastro e analizziamo cosa è successo finora in Germania: ecco il bollettino dei gironi a cura della borsa dei calciatori.

Per stilare un bollettino dei protagonisti entra in gioco il FPeX – Football Players Exchange di CSA, la piattaforma online su cui è possibile negoziare 400+ calciatori dei top campionati europei.

Germania-Scozia ha dato il via alle danze e i fischi finali di Georgia-Portogallo e Repubblica Ceca-Turchia hanno decretato le prime sentenze. La conclusione dei gironi porta con sé la soddisfazione di chi ha superato il proprio raggruppamento, gioia last-minute di chi, per il rotto della cuffia, si è posizionato tra le migliori terze e chi, invece, è costretto a far le valigie per rientrare in patria.

Il boost della vetrina europea: chi sorride dopo i gironi

Germania, Spagna e Portogallo. Sono queste le uniche tre Nazionali che, al termine del secondo turno del girone, avevano già fatto i bagagli verso gli ottavi di finale. Selezioni di alto livello, con titolari dei top club europei che, quasi senza fatica, hanno strappato un pass per la fase ad eliminazione diretta.

Non Cristiano Ronaldo, né Bernardo Silva o Joao Felix. La scena del Portogallo del c.t. Martinez se l’è presa Bruno Fernandes (FER08). Il tuttofare del Manchester United si è rivelato indispensabile per questa Nazionale: l’ex Sporting Lisbona gioca a tutto-campo, con il compito di abbassarsi tra i due mediani e di innescare velocemente il reparto offensivo. Per ora Euro 2024 gli ha garantito un +2,02% sulla valutazione di mercato.

I padroni di casa hanno rispettato i favori del pronostico e, nonostante un pareggio strappato all’ultimo con la Svizzera, hanno centrato il primo posto del Gruppo A. Per comandare il gioco della Nazionale di Nagelsmann chi se non Toni Kroos (KRO08).

Piange il cuore sapere che, come dichiarato dal centrocampista del Real Madrid, questo Europeo sarà l’ultima sua volta prima del ritiro. Al debutto con la Scozia ha totalizzato 101 passaggi riusciti su un totale di 102. «Toni, ripensaci…».

Di Lorenzo ancora lo starà sognando di notte. Italia-Spagna a Euro 2024 verrà ricordata come la partita in cui Nico Williams (WIL11) si è fatto conoscere al mondo. Nessuna sorpresa però per il FPeX – Football Players Exchange che, in tempi non sospetti, lo aveva eletto l’attaccante top performer 2023/24.

I 78 minuti contro gli azzurri del giocatore dell’Athletic Bilbao possono essere classificati nel manuale dell’ala d’attacco: scatti, dribbling, tiro in porta e imprevedibilità assoluta. Solo uno strepitoso Donnarumma e una traversa gli hanno negato la gioia del gol. La clausola di 55 milioni su Williams potrebbe essere pagata proprio quest’estate, con il Chelsea in prima linea.

I flop arrivano dalla Serie A: chi non è stato all’altezza

Ritenta, sarai più fortunato. Un modo di dire che ben si confà ai protagonisti, in negativo, dei gironi di Euro 2024. Giocatori che non hanno rispettato i pronostici e che, più che un punto di forza, hanno rappresentato un limite per le proprie Nazionali.

L’Europeo della Croazia, probabilmente, rappresenta la più grande sorpresa (in negativo) che arriva dalla Germania. Modric e compagni non hanno reso come previsto e il gol subito da Zaccagni, al novantasettesimo minuto del match decisivo contro l’Italia, ha spento ogni possibilità di qualificazione.

Tra i giocatori più sottotono Mario Pasalic (PAS08), atterrato in terra tedesca dopo aver vinto un’Europa League ai danni del Bayer Leverkusen, campione in Bundesliga. Prestazioni anonime e tanta panchina per l’ex Milan, con un -7,95% inequivocabile sul valore di mercato.

Altra eliminata ai gironi è la Serbia dei tanti ed estrosi talenti, su tutti Tadic e Milinkovic-Savic, la quale non ha potuto contare sul miglior Dusan Vlahovic (VLA09). Le performance dell’attaccante della Juventus si possono riassumere così: molto movimento, poca precisione e reiterate proteste verso i compagni e, più di una volta, verso sé stesso. Una stizza dovuta alla mancata concretezza in area di rigore, che si traduce con un -6,42% di quotazione.

Rovescio della medaglia del girone del Portogallo è Rafael Leao (LEA10). L’attaccante del Milan ha, finora, disputato un Europeo sottotono e la squalifica ottenuta, a seguito di due evitabili ammonizioni per simulazione, ne è il simbolo.

Schierato titolare sia contro la Repubblica Ceca che contro la Turchia, Leao non ha brillato ed è stato sostituito entrambe le volte. Ergo, una svalutazione pari a -3,87%: serve una sterzata decisa, come quelle con cui il numero 10 rossonero ha deliziato molte volte il pubblico di San Siro.

Gli ottavi di finale di Euro 2024 sono pronti a infiammare le notti estive di milioni di appassionati. Il gioco, ora, si fa più duro che mai: la borsa dei calciatori scende in campo anche agli Europei e, dunque, non resta che iscriversi e negoziare i top giocatori che si sfideranno, con l’obiettivo di esserci il 14 luglio sera all’Olympiastadion di Berlino.

FPeX – Football Players Exchange: come funziona la piattaforma

Ma come funziona il Football Players Exchange di CSA? Per operare nella piattaforma l’utente deve accedere tramite desktop, completare la procedura di registrazione e acquistare direttamente in euro o USDC i CSAT, garantiti dal cambio fisso 1 a 1 e che potrà in qualsiasi momento prelevare dopo averli riconvertiti nuovamente in euro. A quel punto potrà negoziare i calciatori che preferisce, puntando al rialzo o al ribasso delle quotazioni.

Come spiegato anche sul sito (clicca qui per accedere), i passaggi per iniziare a giocare sono i seguenti: