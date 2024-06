Titoli di coda sui top campionati europei: ecco gli awards 2023/24

È tempo, dunque, di tirare le somme e il calcio europeo mette in mostra i propri assi, coloro che si sono contraddistinti durante l’anno e meritano di essere premiati. Ecco che, meritoriamente, entra in gioco il FPeX – Football Players Exchange di CSA , la piattaforma online su cui è possibile negoziare 400+ calciatori dei top cinque campionati europei .

A livello UEFA la finale di Champions League di sabato scorso, a Wembley, ha decretato anch’essa il termine di una stagione colma di eventi, partite, gol ed emozioni. Un’annata che è giunta al capolinea per i club ma non per le Nazionali: tra una settimana, infatti, gli occhi del mondo del pallone saranno rivolti in Germania, con la partenza di Euro 2024.

Il fischio finale di Orsato poco prima delle 20 di domenica 2 giugno, nel recupero Atalanta-Fiorentina, ha decretato la fine della Serie A 2023/24. Conclusione sì del campionato italiano ma, in generale, anche dei top campionati nazionali in Europa i quali avevano già chiuso i battenti, chi qualche giorno prima e chi invece qualche settimana fa.

FPeX awards: il più quotato e il top performer 2024

Unico giocatore della borsa dei calciatori in grado di sfondare la valutazione dei 200 milioni. Una quotazione che si spiega dai numeri stagionali di Jude Bellingham (BEL05), nel suo primo anno al Real Madrid: 42 presenze complessive, 23 gol e 13 assist. Statistiche a cui si sommano i trionfi in Liga, Supercoppa spagnola e Champions League.

Per tutte queste motivazioni all’inglese va, di diritto, l’assegnazione come Top Listed 2023/24. E alle porte c’è un Europeo che lo vedrà protagonista con la Nazionale del c.t. Southgate, pronta a riscattarsi dopo la finale persa in casa nel 2021.

Inghilterra che ritorna in auge anche per il premio come Top Performer 2024. Ad aggiudicarsi l’award è un giocatore che è definitivamente esploso quest’anno, prendendosi di diritto la maglia da titolare nel Manchester City.

Phil Foden (FOD47) ha centrato un incremento del +28,60%: nessun altro in Europa ha fatto meglio del talento inglese. Nell’anno solare in corso ha raggiunto 18 gol totali, con gli ultimi due contro il West Ham che hanno sancito la vittoria della Premier League.

FPeX awards: i top performer 2023/24 ruolo per ruolo

Una stagione (quasi) da incorniciare che potrebbe essere migliorata ulteriormente. L’Europeo giocato in casa potrà assorbire la delusione per la finale persa in Europa League. Il “Tripletino” quasi centrato dal Bayer Leverkusen vede la firma indelebile di Florian Wirtz (WIR10), jolly offensivo di Xabi Alonso.

Il trequartista tedesco fa incetta di premi: non solo Top Centrocampista 2023/24 ma, anche, Top Performer 2023/24, con una performance stagionale da stropicciarsi gli occhi (+82,47%). Nell’intera stagione, da agosto 2023 a oggi, nessuno è stato in grado di incrementare il proprio valore di mercato più del numero 10 del Bayer.

Rimangono, così, due ruoli scoperti, considerando l’assenza di portieri in piattaforma. E, probabilmente, rappresentano i protagonisti meno attesi delle premiazioni di fine anno.

Nella fase difensiva, nonostante qualità più di spinta che di contenimento, è Malo Gusto (GUS27) a ricevere l’award. Il Top Difensore 2023/24 ha centrato un +30,46%, upgrade dovuto alla costanza di rendimento (37 partite disputate) e i numerosi assist in stagione (ben nove).

Il terzino francese è l’unico giocatore, tra i premiati, a non essere stato convocato dalla propria Nazionale: il solito imbarazzo della scelta del c.t. Deschamps, al momento delle convocazioni, non può che aver influito.

Il Top Attaccante 2023/24, infine, viene assegnato a Nico Williams (WIL11). Il velocista spagnolo dell’Athletic Bilbao ha migliorato la propria quotazione nella borsa dei calciatori del +62,79%.

Dopo una stagione condita da otto reti, 17 assist e la storica vittoria della Coppa di Spagna, il numero 11 può spiccare il volo in un top club europeo, seppur l’attaccamento alla società basca non sia da sottovalutare. Un grande Europeo potrebbe essere il giusto, e definitivo, trampolino di lancio.

Tra certezze preannunciate e outsider inaspettati, il FPeX – Football Players Exchange ha conferito i proprio award ai giocatori dei top cinque campionati europei. Si confermeranno ai fasti raggiunti o “la pancia piena” potrebbe presentare un conto salato nella prossima stagione? Non resta che accedere alla piattaforma, registrarsi e decidere su quale strategia puntare.

