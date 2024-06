Al via il primo Festival della Serie A: Calcio e Finanza tra i protagonisti

Si svolgerà a Parma il 7, 8 e 9 giugno 2024 la prima edizione del “Festival della Serie A”, l’evento organizzato da Lega Serie A, in collaborazione con la Regione Emilia-Romagna e il Comune di Parma, con il contributo di Iren spa.

Fra i protagonisti dell’evento ci sarà anche Calcio e Finanza con il direttore Luciano Mondellini che farà da mediatore per il panel, in programma per la mattinata di domenica (0re 9.30), intitolato “Il metaverso della pirateria”. Nell’occasione interverranno Luigi De Siervo, amministratore delegato della Lega Serie A, Massimiliano Capitanio, Commissario AGCOM e Federico Bagnoli Rossi, Direttore FAPAV (Federazione per la Tutela delle Industrie dei Contenuti Audiovisivi e Multimediali).

La manifestazione (QUI IL PROGRAMMA COMPLETO) sarà itinerante e si svolgerà interamente nel cuore della città di Parma, all’interno di sedi prestigiose e ricche di storia come il Teatro Farnese, il Teatro Regio, il Palazzo del Governatore e il Laboratorio di San Paolo, che faranno da splendida cornice ad una tre giorni di incontri e workshop focalizzati sul calcio di Serie A, per raccontare la bellezza e l’unicità del massimo Campionato di calcio italiano.

Per l’occasione Parma si vestirà a festa per accogliere tutti i principali stakeholder del settore, alcuni dei più grandi campioni, allenatori e dirigenti che hanno scritto la storia del nostro Campionato, i direttori delle principali testate italiane che si occupano di sport, oltre ad influencer amati dai giovani ed esperti di social media.

L’ingresso a tutti gli eventi sarà gratuito con priorità a chi si registrerà, a partire da sabato 1° giugno, sull’APP ”EVENTBRITE” o sul sito web. Selezionando il panel desiderato si prenoterà l’accesso alla sala tramite il pulsante “Get Tickets”, con la possibilità di ottenere fino ad un massimo di 2 biglietti a persona. Premendo poi il tasto “View Tickets” si effettuerà il download del biglietto digitale, che sarà comunque inviato anche via e-mail all’indirizzo inserito in fase di registrazione, e varrà come titolo d’accesso.