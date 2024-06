La FIGC stringe i tempi sui controlli per il pagamento degli stipendi

Il Consiglio federale andato in scena nella giornata di ieri è stata l’occasione per ufficializzare l’organico della Serie C 2024/25. Una rosa di 60 società che ha visto l’ingresso del Milan Under 23 e che nella giornata di oggi scoprirà la divisione nei tre gironi A, B e C (con l’incognita delle seconde squadre, da posizionare tutte in gruppi diversi).

Oltre alla Serie C e alle date ufficiali dell’attività agonistica per la stagione 2024/25, il Consiglio ha approvato anche alcune modifiche regolamentari. «Al fine di rendere ancora più certi e contingentati i tempi per le verifiche e gli eventuali deferimenti sul mancato pagamento degli emolumenti e di altri obblighi economici, i cui procedimenti potrebbero inficiare le tempistiche per la conclusione dei campionati, il Consiglio ha approvato all’unanimità due modifiche regolamentari», si legge nella nota della FIGC.

Nel dettaglio, «la prima riguarda la modifica dell’art.80 delle NOIF con l’introduzione del comma 4, nel quale si fissa “entro il decimo giorno successivo alla scadenza dei termini di cui all’art.85 lettera A) paragrafi V) e VI) e art. 85 lettera B) paragrafi II) e III), la segnalazione alla Procura Federale del mancato pagamento degli emolumenti, degli incentivi all’esodo e il mancato versamento delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e del Fondo Fine Carriera relativi alle mensilità da luglio a marzo di ciascuna stagione sportiva per le società di Serie A maschile e di Serie A femminile e relativi alle mensilità da luglio a febbraio di ciascuna stagione sportiva per le società di Serie B e Serie C”».

Una approvazione analoga è intervenuta anche per quanto riguarda «la modifica del Codice di Giustizia Sportiva, che riguarda il comma 2 dell’art.124 (procedimenti speciali), prevedendo che “tutti i termini del procedimento disciplinare sono ridotti ad un terzo e comunque il termine per il deferimento è ridotto a 15 giorni decorrenti dalla predetta segnalazione».