Regione Liguria sponsor dei propri club: iniziativa confermata per la prossima stagione

Regione Liguria vuole rinnovare le sponsorizzazioni per le squadre di calcio regionali in Serie A, B e Lega Pro anche per la prossima stagione sportiva. Con questo scopo l’amministrazione regionale ha stanziato poco più di 1,5 milioni di euro, Iva inclusa. Queste risorse sono già a disposizione di InLiguria, l’agenzia regionale per la promozione turistica.

L’iniziativa, che sarà discussa nel dettaglio per le singole società nell’ambito di una procedura negoziata senza bando, coinvolge direttamente Genoa, Sampdoria, Spezia, Entella e Sestri Levante. Decisione che non ha trovato il consenso delle opposizioni. Per i rossoblù e i blucerchiati, per esempio, si tratterebbe di un ritorno, mentre per l’Entella sarebbe la prima volta.

«Continua la pratica, iniziata due anni fa, di finanziarie le società sportive professionistiche, partendo dal presupposto che tali operazioni siano state efficaci strumenti di promozioni della Liguria – ha attaccato il capogruppo di Linea condivisa, Gianni Pastorino – si continua nel solco delle scelte promozionali che non hanno nessun riscontro, perché quando come opposizioni abbiamo chiesto maggiori approfondimenti degli effetti positivi di tali interventi, ci siamo sempre sentiti dare risposte evasive e mai ancorate a dati certi che dimostrassero effettivi vantaggi per il nostro territorio».

Nella bozza di delibera si legge che «sulla base dei primi dati acquisiti nelle precedenti stagioni calcistiche», la Regione ritiene che «le campagne promozionali si siano dimostrate efficaci strumenti di promozione della Liguria». Ma per Pastorino «si continua con la politica della pura immagine, dal pestello agli scivoli, dalla focaccia più lunga allo sponsor ‘La mia Liguria’ sulle maglie dal calcio. Eppure per il mondo dello sport ce ne sarebbero interventi da fare, vista la situazione strutturale di molti impianti sportivi della Regione. Per questo, oggi in commissione ho votato contro».