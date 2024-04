Gli utili record a bilancio: Brighton dietro solo al Barcellona, Napoli in top 10

Il Brighton ha annunciato questa settimana i risultati economico-finanziari per la stagione 2022/23, che ha portato il club inglese a disputare una coppa europea per la prima volta nella sua storia. Le plusvalenze derivanti dalla cessione di alcuni calciatori (Mac Allister, Bissouma e Cucurella) e i ricavi da diritti tv hanno spinto i conti dei “seagulls” fino a un utile di quasi 123 milioni di sterline (143 milioni di euro circa).

Utili record nel calcio – Barcellona in vetta con il “trucco”

Secondo un’analisi di Calcio e Finanza, si tratta del secondo utile più alto mai registrato da un club calcistico nella storia. La società inglese si posiziona solamente dietro al Barcellona, che nella stagione 2022/23 ha fatto registrare un utile difficilmente eguagliabile: 304 milioni di euro. Un risultato figlio però di un “trucco” contabile.

Il club catalano ha infatti beneficiato per questo esercizio dell’operazione straordinaria di vendita anticipata del 15% degli incassi da diritti televisivi della Liga per i prossimi 25 anni a Sixth Street. Una mossa che ha consentito alla società di mettere a bilancio ricavi ulteriori per 400 milioni di euro. Senza queste entrate si può presupporre che il club avrebbe chiuso la stagione con un rosso di circa 96 milioni di euro e ricavi intorno agli 859 milioni (contro gli 1,259 miliardi effettivi).

Il podio si completa con i 127,5 milioni di euro del Tottenham nella stagione 2017/18. In quell’anno gli Spurs raggiunsero la finale di Champions League, persa contro il Liverpool. Finale di Champions che ha spinto anche i conti dei Reds, quarta e ultima società ad avere fatto registrare un utile superiore ai 100 milioni di euro: 119 milioni circa. Per i club inglesi, essendo il risultato originario in sterline, abbiamo considerato il cambio in euro alla data di chiusura di ogni singolo bilancio.

Il quinto posto appartiene ancora al Barcellona, con quasi 98 milioni di euro, frutto di un altro “escamotage” simile a quello che ha consentito di arrivare a un risultato netto positivo nel 2022/23. Si passa poi al Manchester City 2022/23, i cui conti sono stati spinti dal Triplete (utile di 93 milioni di euro), per arrivare poi al Leicester City e ai suoi 91 milioni di utile.

Il bilancio record delle Foxes non è quello della stagione del titolo in Premier League, bensì quello successivo. Nel 2016/17 i conti sono stati spinti dalle plusvalenze – con la cessione di un calciatore chiave come Kantè – e dalla partecipazione alla UEFA Champions League, con raggiungimento della fase a eliminazione diretta.

Liverpool e Tottenham si trovano nuovamente appaiate anche all’ottavo e al nono posto in classifica, rispettivamente con utili per 83,6 e 81,4 milioni di euro. Numeri favoriti in questo caso da due cessioni di peso: i Reds hanno incassato oltre 80 milioni di euro dalla cessione di Luis Suarez al Barcellona, mentre gli Spurs hanno venduto Gareth Bale al Real Madrid per 100 milioni di euro, cifra record all’epoca. La top 10 si completa con l’unica italiana presente in classifica, il Napoli. Nella stagione 2022/23 i partenopei hanno chiuso il bilancio con un utile di quasi 80 milioni di euro.

Utili record nel calcio – I migliori risultati della Serie A

Il risultato netto positivo del club partenopeo è il migliore mai fatto registrare nella storia da una società di Serie A. Il precedente record apparteneva già alla società di Aurelio De Laurentiis, che aveva chiuso il 2016/17 con un utile di 66,6 milioni di euro. Completa il podio “italiano” l’Atalanta, che ha raggiunto i 56,7 milioni nel 2020 (in quell’anno i bergamaschi chiudevano ancora il bilancio al 31 dicembre).

Sono complessivamente sei le società che compaiono nella top 10 degli utili di bilancio più alti nella storia della Serie A. Oltre alle due già citate, sono presenti anche Fiorentina, Juventus, Torino, Lazio e Inter. Va segnalato che tutti i migliori risultati sono successivi al 2013, segno in parte di una maggiore attenzione alla sostenibilità nell’ultimo decennio e dall’altro lato di un aumento dei ricavi, spinto anche dalla crescita del giro d’affari del calciomercato che ha consentito di generare maggiori plusvalenze.

Per quanto riguarda gli utili indicati in classifica, molti infatti sono riferiti a esercizi che hanno visto le società spingere sulle plusvalenze. E’ il caso per esempio del Napoli con Higuain (stagione 2016/17), della Juventus con Pogba (2016/17), dell’Atalanta con Kulusevski (anno 2020) e della Fiorentina con Dusan Vlahovic e Federico Chiesa (stagione 2021/22).

Anche i risultati di Lazio e Torino si legano a doppio filo con le cessioni dei propri calciatori, mentre nel 2020 l’Atalanta – oltre alle plusvalenze – ha potuto contare anche su risultati sportivi di altissimo livello, con la conquista dei quarti di finale della UEFA Champions League (i bergamaschi furono sconfitti per 2-1 dal Paris Saint-Germain).

In chiusura, un’indicazione sull’ultimo utile in classifica, quello dell’Inter nella stagione 2013/14. La società all’epoca guidata da Erick Thohir chiuse il bilancio in positivo grazie a proventi straordinari per 139 milioni di euro relativi alla plusvalenza da conferimento dei diritti tv, dei contratti di sponsorizzazione e del marchio Inter per la costituzione della società “Inter Media and Communication S.r.l.”.