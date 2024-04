La UEFA alle Nazioni Unite per celebrare la Giornata internazionale dello sport per lo sviluppo e la pace

Il prossimo sabato 6 aprile si terrà la Giornata internazionale dello sport per lo sviluppo e la pace ed è un’opportunità per celebrare quella posizione unica. Come sport più popolare al mondo, il calcio ha un ruolo chiave da svolgere – a cui la UEFA si impegna a contribuire.

Per celebrare tale giornata, che si ripete ogni anno, la UEFA partecipa a un evento presso la sede delle Nazioni Unite a New York il 4 aprile intitolato “Sport per la promozione di società pacifiche e inclusive”. L’evento riunisce i membri della comunità sportiva internazionale per mostrare come organizzazioni, partnership e programmi hanno utilizzato con successo lo sport per guidare un cambiamento sociale positivo e contribuire al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile (SDG). L’evento sarà trasmesso in diretta streaming su UN TV e sul canale YouTube delle Nazioni Unite giovedì 4 aprile alle 17:00.

Michele Uva, direttore della sostenibilità sociale e ambientale della UEFA, sarà presente all’evento, per discutere lo sviluppo e l’impatto della strategia ambientale, sociale e di governance (ESG) di UEFA EURO 2024. Uva delineerà come la sostenibilità sia stata parte integrante dell’organizzazione e della consegna di EURO 2024, con un concetto di sostenibilità incluso nel processo di offerta. La strategia ESG UEFA EURO 2024 è la chiave di questo sforzo, delineando un percorso tangibile verso il successo attraverso 11 aree di azione, 48 obiettivi e 83 indicatori chiave di prestazione, oltre a 32 di euro di investimenti per catalizzare 99 azioni.

Nell’adottare un approccio strategico alla sostenibilità del torneo, la UEFA mira a garantire che EURO 2024 si assuma la responsabilità del suo impatto fuori dal campo, offrendo al contempo un impatto sociale a lungo termine e un ritorno sull’investimento in tutta la società, in pieno allineamento con gli SDG.

La UEFA è fiduciosa che EURO 2024 possa stabilire nuovi parametri di riferimento sia per il calcio che per altri importanti eventi sportivi quando si tratta della loro sostenibilità. Per ridurre l’impatto ambientale del torneo, il programma delle partite è stato adattato ai giochi di cluster e promuove brevi distanze di viaggio per tifosi e squadre, mentre il trasporto pubblico scontato sarà offerto agli spettatori e ai media per contribuire a ridurre ulteriormente le emissioni di carbonio legate ai viaggi.

Il fondo per il clima UEFA EURO 2024, nel frattempo, assegnerà un totale di 7 milioni di euro alle squadre di calcio amatoriali in Germania per sostenere progetti di protezione del clima. Le principali aree di azione per quanto riguarda l’inclusione sociale includono la massimizzazione dell’accessibilità dello stadio, ad esempio attraverso la fornitura di commenti di descrizione audio e posti a sedere di facile accesso in tutte le partite.

I sistemi di monitoraggio degli abusi online e di risposta alle lamentele sono in fase di attuazione, mentre la promozione della diversità, dell’inclusione e della parità di diritti e opportunità è stata parte integrante dei processi di reclutamento e formazione della forza lavoro.

L’evento è stato un’opportunità per riunire atleti ed esperti di tutto il mondo per condividere le migliori pratiche ed esplorare opportunità di collaborazione. Altri oratori includevano l’ex internazionale di Grenada Jason Roberts, ora chief football development officer presso CONCACAF, mentre il sottosegretario generale delle Nazioni Unite per le comunicazioni globali Melissa Fleming ha moderato una tavola rotonda di donne di spicco nello sport che guidano il cambiamento sociale.

Un esempio di questa collaborazione in azione è l’iniziativa Football for the Goals delle Nazioni Unite, di cui la UEFA è membro inaugurale. Lanciato nel 2022 – il primo giorno di UEFA Women’s EURO 2022 – si impegna con le parti interessate per sfruttare il potere del calcio per lavorare per raggiungere gli SDG. I membri dell’iniziativa, comprese 30 associazioni calcistiche europee finora, si impegnano ad attuare la sostenibilità, l’uguaglianza e l’equità in tutte le loro pratiche, oltre a migliorare il profilo degli SDG e a dimostrare come lo sport e le organizzazioni possono abbracciare pratiche sostenibili.