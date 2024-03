Aria di "spending review" alla Roma: mail al personale, chiesti i CV

La rivoluzione sportiva messa in atto nelle ultime settimane alla Roma, con gli addii di Tiago Pinto e José Mourinho, potrebbe riflettersi nei vari settori della società giallorossa.

A conferma di questo, come riporta l’edizione odierna de La Repubblica-Roma, tutti i dipendenti del club capitolino hanno ricevuto lunedì scorso una mail dall’ufficio risorse umane con oggetto “Roles and responsibilities” che chiedeva la compilazione di un questionario e di allegare il proprio curriculum vitae. Una prassi normale in molte multinazionali, ma che ha comunque creato un clima di sorpresa e anche inquietudine, viste anche le ultime novità.

Roma mail personale – Clima di incertezza fra spending review e possibile cessione del club

Novità che vanno sal licenziamento del capo della comunicazione, Luca Pietrafesa, alla politica che punta all’abbattimento dei costi. E a guidarla, su mandato della famiglia Friedkin, è la Ceo Lina Souloukou. Lei stessa ha poi chiesto a tutti i dipendenti ruoli, mansioni e responsabilità di ciascun impiegato. Per avere un quadro più chiaro dei team di lavoro all’interno della Roma e operare i tagli necessari.

Di sicuro, questa politica, non fa altro che alimentare le voci di una cessione del club sempre più imminente, magari verso quella Arabia Saudita che sta diventando sempre più fondamentale nel calcio europeo, come testimonia l’accordo fra i giallorossi e l’ente per i grandi eventi, Riyadh Season. Ma queste indiscrezioni sono state respinte con forza dalla stessa Souloukou, garantendo come i Friedkin non siano solo il presente dei capitolini, ma soprattutto il futuro.

In estate poi si nominerà il nuovo direttore sportivo, che prenderà il nome di Pinto con sempre la Souloukou in prima linea per scegliere il profilo ideale. I papabili, al momento, sono Francois Modesto, mai davvero uscito dai radar giallorossi, e Richard Hughes, attuale direttore tecnico del Bournemouth in uscita a fine stagione dal club britannico.

Dopo dieci anni a capo dell’area sportiva del club, il dirigente vuole cambiare aria e l’idea dell’Italia lo stuzzica. Per tutta l’infanzia ha vissuto a Milano insieme ai genitori e dagli 11 ai 18 anni ha anche militato nelle giovanili dell’Atalanta. Proprio la Premier però è la principale concorrente della Roma. Hughes infatti è il favorito per rivestire il ruolo di nuovo direttore sportivo del Liverpool.