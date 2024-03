Spagna, in Arabia senza big? Rischio Supercoppa tra outsider nel 2025

La sfida di ieri sera tra Athletic Club (noto anche come Athletic Bilbao) e Atletico Madrid ha decretato anche la seconda finalista della Copa del Rey, l’equivalente spagnola della Coppa Italia. A contendersi il titolo saranno due squadre che non partivano sicuramente con i favori del pronostico: la formazione basca e il Maiorca, dove giocano alcune vecchie conoscenze della Serie A come Muriqi e Radonjic.

Barcellona e Real Madrid sono cadute addirittura ai quarti di finale della competizione, mentre l’Atletico Madrid è stata la terza big ad abbandonare il torneo, proprio ieri contro il Bilbao (4-0 tra andata e ritorno). Ma la finale di Copa del Rey produce effetti anche su un altro torneo strettamente legato: la Supercoppa spagnola.

Esattamente come accaduto per la Supercoppa italiana, anche l’equivalente spagnola si gioca con il format della Final Four. Le quattro squadre ammesse a partecipare sono le finaliste della coppa nazionale (la Copa del Rey, appunto) e le prime due classificate in Liga. Il luogo di disputa della manifestazione è, almeno fino al 2029, quell’Arabia Saudita che negli ultimi anni ha deciso di mettere le mani sul calcio europeo e non solo.

Supercoppa spagnola partecipanti – Il Barcellona può insidiare il Girona

E proprio in Arabia, in vista della prossima edizione della Supercoppa, rischiano di finirci almeno tre squadre che non sono propriamente considerate delle big del calcio spagnolo: Athletic Bilbao, Maiorca (queste due già sicure di partecipare alla competizione) e Girona (attualmente seconda classificata in Liga). L’unica top sarebbe il Real Madrid, attualmente lanciato verso la conquista della Liga.

Una situazione che rischia di creare malcontento tra i sauditi, il cui obiettivo è quello di attirare i migliori club d’Europa (e di conseguenza i migliori giocatori) nel Paese. Del resto, già in vista della Final Four di Supercoppa italiana gli arabi avevano fatto trapelare un certo fastidio per l’assenza di top club come Milan e Juventus, che non si sono qualificate per la manifestazione.

Starà quindi al Barcellona cercare di mettere una “pezza”. I blaugrana sono attualmente terzi in campionato, a -2 proprio dal Girona. Scavalcare il club del City Football Group significherebbe conquistare il diritto di volare in Arabia e rendere ancora possibile una finale targata “Clasico” contro il Real Madrid di Carlo Ancelotti.