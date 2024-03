Il Napoli valuta le vie legali contro la Juve per il nuovo Mondiale per Club

Non sarebbero rimaste ferme alla giornata di ieri le parole del presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, intervenuto al “Business of Football Summit”. Il tema è la partecipazione al prossimo Mondiale per Club, il primo a 32 squadre organizzato dalla FIFA e con cadenza quadriennale, per il quale i partenopei si giocano l’accesso contro la Juventus.

Il numero uno del club azzurro aveva parlato della possibile partecipazione della Juventus al nuovo torneo della FIFA. Secondo De Laurentiis, il club bianconero non dovrebbe essere ammesso alla competizione. Oggi, secondo quanto riportato da Radio Kiss Kiss Napoli, i legali del club si sarebbero messi al lavoro per presentare un ricorso alla FIFA proprio per chiedere l’esclusione della Juventus dal torneo.

«Dieci anni fa avevo proposto una sorta di campionato europeo per club complementare o diverso dalla Champions, a cui partecipino squadre in base ai risultati nei propri campionati. Sarò favorevole alla Superlega solo se sarà in grado di essere democratica, solo se ci si entrerà per merito e non per pedigree. Loro hanno promesso di essere operativi dal 2025. Chi vivrà vedrà», ha raccontato ieri De Laurentiis nel suo intervento.

Poi, a proposito del Mondiale per Club, aveva così commentato: «Mi spiace per la Juve, che è stata punita dalla UEFA ed estromessa dalle coppe: se dovessimo battere il Barcellona e poi fare una vittoria o un pareggio, di diritto dovremmo andarci noi. Ma penso che il Napoli dovrebbe andarci comunque, perché se la Juve è fuori dalle coppe europee non dovrebbe essere ammessa al Mondiale per club».