Roma, ufficiale Riyadh Season come sponsor. Le cifre e il nodo Expo 2030

Adesso è ufficiale. Dopo la grana Digitalbits la Roma accoglie un nuovo sponsor sulla maglia. Il club giallorosso – dopo le indiscrezioni delle ultime ore – ha ufficializzato l’accordo con Riyadh Season come nuovo main sponsor. Il club ha siglato un’intesa della durata di due anni.

«L’AS Roma è lieta di annunciare una nuova partnership biennale con Riyadh Season, che vedrà uno dei più importanti eventi mondiali di intrattenimento apparire sulla maglia giallorossa – si legge nel comunicato ufficiale del club giallorosso -. Con la sua quarta edizione che inizierà alla fine di questo mese, la Riyadh Season rappresenta un nuovo punto di riferimento per i festival di intrattenimento. Migliaia di visitatori di tutto il mondo vi si recano per assistere a concerti, eventi culturali, mostre e molto altro in luoghi iconici della capitale dell’Arabia Saudita».

Sua Eccellenza Turki Alalshikh, Presidente della General Entertainment Authority dell’Arabia Saudita, ha dichiarato: «La maglia giallorossa è unica, è sinonimo di AS Roma in tutto il mondo e siamo orgogliosi che Riyadh Season da oggi sarà associata a una maglia così iconica. Come il calcio, Riyadh Season mira a riunire le persone con la sua vasta gamma di eventi di intrattenimento internazionali e questa collaborazione offrirà una visibilità ancora maggiore attraverso uno dei club più seguiti al mondo. Il recente successo della Roma in Europa rende il far parte di questo famoso Club un momento emozionante e non vediamo l’ora di vedere cosa si potrà realizzare nei prossimi anni insieme».

La prima Riyadh Season si è tenuta nell’ottobre 2019 e ha ricevuto un’enorme risposta positiva, con un numero di visitatori superiore a 10 milioni. Consolidando la sua impressionante reputazione di deliziare e coinvolgere gli ospiti, gli eventi successivi hanno battuto numerosi Guinness World Record.

Gli eventi sportivi hanno un ruolo fondamentale nel calendario di appuntamenti del Riyadh Season, che, grazie a questo accordo, verrà arricchito anche dall’opportunità di assistere a un’amichevole della Roma a Riyadh. La presenza dei giallorossi, di nuovo impegnati in Arabia Saudita dopo oltre 40 anni dall’ultima volta, incontrerà la grande passione per lo sport e in particolare per il calcio che sta attraversando tutto il paese, come dimostrato dai numerosi campioni che al momento militano nella Saudi Pro League.

«Siamo entusiasti di dare il benvenuto a Riyadh Season come nuovo Main Partner dell’AS Roma – ha dichiarato Lina Souloukou, Chief Executive Officer & General Manager del Club -. Riyadh Season è uno dei più grandi eventi di intrattenimento invernale al mondo, dove lo sport ha la sua centralità. La nostra partnership è il riconoscimento dell’AS Roma come brand di livello globale e di importanza strategica per il futuro del calcio in Arabia Saudita. Questo mercato sta diventando sempre più significativo per questo sport e crediamo che la nostra collaborazione genererà opportunità interessanti e uniche. Inoltre, non vediamo l’ora di giocare le nostre partite amichevoli lì e di sperimentare in prima persona la passione che questo Paese ha per il calcio».

Roma Ryadh Season cifre – I dettagli economici e il nodo politico dietro a Expo 2030

Secondo quanto appreso da Calcio e Finanza, l’intesa biennale è stata formalizzata sulla base di 25 milioni di euro complessivi (12,5 milioni a stagione). Si tratta dell’accordo economico più vantaggioso mai sottoscritto dalla Roma nella sua storia. L’intesa con Qatar Airways aveva portato complessivamente 30 milioni di euro, ma spalmati su tre anni (e dunque 10 milioni di euro a stagione).

Sullo sfondo della nuova partnership resta un nodo politico. Riad è infatti avversaria proprio di Roma nella corsa per ospitare Expo 2030, un obiettivo parte del programma Saudi Vision in Arabia. E’ facile immaginare che il Comune di Roma non sia particolarmente entusiasta di vedere il brand di un competitor sulla maglia da gioco di uno dei due principali club della Capitale.

Gli arabi – dal canto loro – hanno dimostrato di essere disposti a investire qualunque cifra per ottenere i risultati desiderati. E’ stato così nell’ultima sessione di mercato estiva e l’approccio non cambia in questo senso, con la Roma che non ha voluto farsi sfuggire la partnership più remunerativa della sua storia finora.

Roma Ryadh Season cifre – Dietro l’intesa con i sauditi

Un’intesa di altissimo livello, dato che grazie a questo evento la capitale saudita sarà protagonista con mostre ed entertainment, ma anche nello sport. Si terrà infatti un concerto con la popstar Shakira, e i giallorossi saranno impegnati in un’amichevole con il PSG. L’obiettivo è quello di allargare il mercato dei visitatori. La Roma è il primo club calcistico con cui Riyadh Season ha deciso di associarsi e rimarrà l’unico in Europa.

La società della famiglia Friedkin legge questa scelta anche come un riconoscimento potenziale per Roma e un’opportunità di visibilità, ma anche di attenzione da quella parte del mondo. Senza dimenticare l’occasione di aprire store e punti vendita per fare crescere i ricavi da merchandising, espandendosi in un mercato in cui la Roma non era presente. Sul fronte Expo 2030, il club ritiene che questo evento nulla abbia a che fare con l’esposizione universale e che non possa influenzare la decisione di 180 Paesi sull’assegnazione.