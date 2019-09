Calciomercato Milan e impatto sul bilancio 2020 – Come ogni anno al termine della sessione estiva della campagna trasferimenti Calcio e Finanza analizza l’impatto delle operazioni di mercato sui conti dei principali club della Serie A.

Quest’anno prenderemo in esame le operazioni chiuse da Juventus, Milan, Inter, Roma e Napoli, andando ad aggiornare con i dati definitivi le analisi sui budget realizzate nelle scorse settimane.

Dopo l’analisi sulla Juventus (CLICCA QUI PER LEGGERLA), ci focalizziamo ora sul Milan.

Calciomercato Milan e impatto sul bilancio 2020 – Il costo della rosa nella stagione 2018-2019

Il dato di partenza della nostra analisi sul calciomercato del Milan è il costo allargato della rosa relativo alla stagione 2018-2019, la prima sotto la proprietà del fondo Elliott, chiusa dalla squadra allora allenata da Gennaro Gattuso con il quinto posto in campionato e l’accordo con la Uefa sul fair play finanziario con la rinuncia del club a partecipare all’Europa League 2019-2020.

Secondo le stime di Calcio e Finanza nella passata stagione il costo della rosa allargato (stipendi lordi + ammortamenti + costo dei calciatori in prestito) del Milan era pari a 205 milioni di euro.

Il dato è inferiore ai 211 milioni indicati nella precedente stima (CLICCA QUI PER L’ANALISI SUL MILAN DEL 6 AGOSTO ) per via di un’affinamento del metodo di calcolo dello stipendio lordo (voce che non comprende tuttavia TFR e oneri previdenziali, ma solo l’Irpef).

Calciomercato Milan e impatto sul bilancio 2020 – La campagna acquisti 2019-2020

Nella sessione estiva del calciomercato 2019-2020 il Milan ha acquistato cinque nuovi calciatori a titolo definitivo per un investimento complessivo di 80 milioni di euro.

Dei cinque nuovi acquisti, tre (Hernandez, Leao e Duarte) potranno beneficiare degli sgravi fiscali previsti dal Decreto Crescita per i lavoratori “impatriati”.

Nella seguente tabella è riportato il dettaglio dei nuovi acquisti e la stima del loro impatto sul bilancio 2019-2020 del Milan.

Nel corso della sessione estiva della campagna trasferimenti 2019-2020 il Milan ha inoltre ingaggiato dall’Eintracht di Francoforte l’attaccante croato Ante Rebic con la formula del prestito biennale (5 milioni da spalmare in due stagioni) con diritto di riscatto fissato in 25 milioni di euro.

Anche Rebic, che percepirà uno stipendio netto di 2,2 milioni, beneficerà degli sgravi fiscali previsti dal Decreto Crescita.

Calciomercato Milan e impatto sul bilancio 2020 – Le cessioni 2019-2020

In termini di cessioni nella sessione estiva della campagna trasferimenti 2019-2020 il Milan ha venduto ad altri club solo due calciatori: Patrick Cutrone, passato al Wolverhampton per 18 milioni, e il giovane difensore Djalò, passato al Lille per 5 milioni di euro.

Dalla rosa è inoltre uscito, in virtù della risoluzione del contratto, il difensore croato Ivan Strinic, che si va aggiungere al plotoncino di giocatori a fine contratto che hanno terminato la loro avventura in rossonero il 30 giugno 2019: Montolivo, Abate, Josè Mauri, Bertolacci e Zapata (CLICCA QUI PER VEDERE QUANTO HA RISPARMIATO IL MILAN)

Per quanto riguarda le cessioni a titolo temporaneo, nella sessione estiva del calciomercato 2019-2020 il Milan ha finalizzato quella di Diego Laxalt al Torino e quella di Andrè Silva all’Eintracht di Francoforte, entrambe con diritto di riscatto. A questa si aggiunge il prestito di Halilovic all’Heereenven.

Non sono invece state considerate nell’analisi le operazioni in uscita concluse prima del 30 giugno 2019 i cui effetti economici dovrebbero essere presumibilmente iscritti nel bilancio al 30 giugno 2019.

Le operazioni in questione, compresi gli effetti economici sul bilancio al 30 giugno 2019, sono evidenziate nella seguente tabella.

Calciomercato Milan e impatto sul bilancio 2020 – Il costo della rosa per la stagione 2019-2020

In seguito alle operazioni in entrata e in uscita prima descritte il costo allargato della rosa del Milan per la stagione 2019-2020 dovrebbe aggirarsi attorno ai 186,7 milioni di euro, in diminuzione di circa 18,5 milioni (-9%) rispetto al costo della rosa della stagione 2018-2019.

In particolare il monte stipendi, al lordo delle tasse, dovrebbe attestarsi a 93,7 milioni di euro, in flessione di 21,2 milioni rispetto al 2018-2019 (-18%).

Gli ammortamenti dei diritti alle prestazioni sportive dei calciatori dovrebbero invece essere pari a 90,51 milioni, in aumento di 17 milioni rispetto alla stagione precedente (+24%).

Il costo dei giocatori arrivati in prestito dovrebbe invece diminuire da 17 milioni a 2,5 milioni.

Calciomercato Milan e impatto sul bilancio 2020 – Il riepilogo

La sostenibilità della campagna acquisti 2019-2020 rispetto al bilancio della Milan al 30 giugno 2020 dipenderà dall’andamento dei ricavi caratteristici e dalle plusvalenze che potrebbero essere realizzate sia nella sessione invernale di gennaio 2020 sia prima della chiusura dell’esercizio, quindi a giugno 2020.

Nonostante la diminuzione del costo della rosa, infatti, i ricavi caratteristici del Milan nel 2019-2020 difficilmente dovrebbero discostarsi da quota 200 milioni (la stima di CF per il 2018-2019 è di circa 205 milioni), salvo nuovi importanti accordi di sponsorizzazione che al momento non si vedono all’orizzonte.