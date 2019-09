Calciomercato Juventus e impatto sul bilancio 2020 – Come ogni anno al termine della sessione estiva della campagna trasferimenti Calcio e Finanza analizza l’impatto delle operazioni di mercato sui conti dei principali club della Serie A.

Quest’anno prenderemo in esame le operazioni chiuse da Juventus, Milan, Inter, Roma e Napoli, andando ad aggiornare con i dati definitivi le analisi sui budget che avevamo fatto nel corso del mese di luglio.

Partiamo con l’analisi del mercato della Juventus, mentre nei prossimi giorni ci focalizzeremo via via sugli altri club, per poi procedere ad un’analisi aggregata.

Calciomercato Juventus e impatto sul bilancio 2020 – Il costo della rosa nella stagione 2018-2019

Il dato di partenza della nostra analisi sul calciomercato della Juventus è il costo allargato della rosa relativo alla stagione 2018-2019, la prima di Cristiano Ronaldo in bianconero, chiusa con la vittoria dell’ottavo scudetto consecutivo e con l’eliminazione ai quarti di finale di Champions League da parte dell’Ajax.

Secondo le stime di Calcio e Finanza nella passata stagione il costo della rosa allargato (stipendi lordi + ammortamenti + costo dei calciatori in prestito) della Juventus era pari a 331,2 milioni di euro.

Il dato è inferiore ai 345 milioni indicati nella precedente stima (CLICCA QUI PER L’ANALISI SULLA JUVE DEL 6 AGOSTO ) per via di un’affinamento del metodo di calcolo dello stipendio lordo (voce che non comprende tuttavia TFR e oneri previdenziali, ma solo l’Irpef).

Calciomercato Juventus e impatto sul bilancio 2020 – La campagna acquisti 2019-2020

Nella sessione estiva del calciomercato 2019-2020 la Juventus ha acquistato otto nuovi calciatori a titolo definitivo per un investimento complessivo di 181,7 milioni di euro

Due di questi, Luca Pellegrini e Romero, sono stati poi girati in prestito rispettivamente al Cagliari e al Genoa.

Dei sei nuovi acquisti rimanenti, inoltre, ben quattro (Ramsey, Rabiot, De Ligt e Danilo) potranno beneficiare degli sgravi fiscali previsti dal Decreto Crescita per i lavoratori “impatriati”.

Nella seguente tabella è riportato il dettaglio dei nuovi acquisti e la stima del loro impatto sul bilancio 2019-2020 della Juventus.

Nel corso della sessione estiva della campagna trasferimenti 2019-2020 la Juventus ha inoltre ingaggiato dal Cagliari l’attaccante nordcoreano Han con la formula del prestito biennale con obbligo di riscatto. Il giocatore è stato aggregato alla Juventus Under 23.

Calciomercato Juventus e impatto sul bilancio 2020 – Le cessioni 2019-2020

In termini di cessioni nella sessione estiva della campagna trasferimenti 2019-2020 la Juventus ha venduto ad altri club solo due calciatori: Kean e Cancelo.

Gli effetti economici di tali operazioni sono evidenziati nella seguente tabella.

Non sono invece state considerate nell’analisi le operazioni in uscita concluse prima del 30 giugno 2019 i cui effetti economici dovrebbero essere presumibilmente iscritti nel bilancio al 30 giugno 2019, che sarà approvato dal cda della Juventus il 19 settembre.

Le operazioni in questione, compresi gli effetti economici sul bilancio al 30 giugno 2019, sono evidenziate nella seguente tabella.

Secondo alcuni osservatori delle cose juventine, sebbene il comunicato relativo alla cessione di Spinazzola alla Roma sia datato 30 giugno 2019, gli effetti economici di questa operazioni saranno contabilizzati nel bilancio della Juventus al 30 giugno 2020.

Nel riepilogo pubblicato alla fine dell’analisi proveremo dunque stimare il rapporto tra costo della rosa e ricavi attesi nei due scenari.

Calciomercato Juventus e impatto sul bilancio 2020 – Il costo della rosa per la stagione 2019-2020

In seguito alle operazioni in entrata e in uscita prima descritte e alla luce del ritorno dal prestito dal Chelsea di Gonzalo Higuain il costo allargato della rosa della Juventus per la stagione 2019-2020 dovrebbe aggirarsi attorno ai 402,5 milioni di euro, in crescita di 71,3 milioni (+22%) rispetto al costo della rosa della stagione 2018-2019.

In particolare il monte stipendi, al lordo delle tasse, dovrebbe attestarsi a 245 milioni di euro, in aumento di 49 milioni rispetto al 2018-2019 (+25%).

Gli ammortamenti dei diritti alle prestazioni sportive dei calciatori dovrebbero invece essere pari a 157,44 milioni, in aumento di 22,75 milioni rispetto alla stagione precedente.

Calciomercato Juventus e impatto sul bilancio 2020 – Il riepilogo

La sostenibilità della campagna acquisti 2019-2020 rispetto al bilancio della Juventus al 30 giugno 2020 dipenderà dall’andamento dei ricavi caratteristici e dalle plusvalenze che potrebbero essere realizzate sia nella sessione invernale di gennaio 2020 sia prima della chiusura dell’esercizio, quindi a giugno 2020.

Nella precedente tabella è riportato il possibile impatto del calciomercato Juventus sul bilancio 2019-2020 prendendo come riferimento per i ricavi caratteristici quota 500 milioni di euro.

Nella prossima tabella, invece, abbiamo inserito la plusvalenza realizzata su Spinazzola nel bilancio 2019-2020 anziché in quello 2018-2019. La risposta a questa domanda potrebbe arrivare già il prossimo 19 settembre, quando il cda della Juventus approverà il bilancio al 30 giugno 2019.