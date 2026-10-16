777 Partners, il cofondatore Wander pronto a dichiararsi colpevole di una frode da 500 milioni

Josh Wander, cofondatore di 777 Partners – ex controllante del Genoa e di altri club sparsi per l’Europa e non solo – ieri si è dichiarato colpevole davanti a un tribunale federale di Manhattan (New York) di frode telematica e frode in materia di titoli finanziari, accettando di restituire 500 milioni di dollari per compensare le perdite causate dal raggiro. A riportarlo è ESPN.
Durante l’udienza, Wander ha ammesso di aver preso in prestito denaro nel 2021 e nel 2022 sulla base di dati che sopravvalutavano il valore degli attivi. «Quando ho fatto queste cose, sapevo che quello che stavo facendo era sbagliato e sono profondamente dispiaciuto per la mia condotta», ha dichiarato il cofondatore di 777 Partners al giudice J. Paul Oetken, che ha fissato la sentenza per il 1° marzo. Nel frattempo, Wander rimarrà in libertà su cauzione e rischia fino a 40 anni di carcere.
777 Parterns aveva puntato con decisione sul calcio nel 2021, acquistando partecipazioni in club in difficoltà finanziarie, fra cui il Genoa da Enrico Preziosi. Nel dettaglio, oltre ai rossoblù, la società con sede a Miami aveva partecipazioni in diversi club come l’Hertha Berlino in Germania, lo Standard Liegi in Belgio e il Vasco da Gama in Brasile.
Inoltre, nel 2024 777 Partners era vicina ad acquisire l’Everton da Farhad Moshiri – club andato poi al Friedkin Group – ma il clima intorno alla società, per cui stavano già emergendo molti interrogativi riguardo la sua reale solidità economico-finanziaria tanto da porre in allerta il board indipendente della Premier League incaricato di sorvegliare sulle operazioni societarie.
Secondo i procuratori statunitense, Wander ha utilizzato 777 Partners per frodare finanziatori privati e investitori, sottraendo loro centinaia di milioni di dollari attraverso la presentazione in garanzia di beni che la sua società non possedeva, la falsificazione di estratti conto bancari e altre dichiarazioni materialmente false sulle condizioni finanziarie della società.