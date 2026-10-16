777 Partners, il cofondatore Wander pronto a dichiararsi colpevole di una frode da 500 milioni

Josh Wander, cofondatore di 777 Partners – ex controllante del Genoa e di altri club sparsi per l’Europa e non solo – ieri si è dichiarato colpevole davanti a un tribunale federale di Manhattan (New York) di frode telematica e frode in materia di titoli finanziari, accettando di restituire 500 milioni di dollari per compensare le perdite causate dal raggiro. A riportarlo è ESPN.

Durante l’udienza, Wander ha ammesso di aver preso in prestito denaro nel 2021 e nel 2022 sulla base di dati che sopravvalutavano il valore degli attivi. «Quando ho fatto queste cose, sapevo che quello che stavo facendo era sbagliato e sono profondamente dispiaciuto per la mia condotta», ha dichiarato il cofondatore di 777 Partners al giudice J. Paul Oetken, che ha fissato la sentenza per il 1° marzo. Nel frattempo, Wander rimarrà in libertà su cauzione e rischia fino a 40 anni di carcere.