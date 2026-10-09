La mossa dei Friedkin: i proprietari della Roma pronti a vendere il 100% dell'Everton

L’idea iniziale, infatti, era quella di individuare investitori strategici che potessero contribuire alla crescita della società attraverso la cessione di una quota di minoranza . Un piano che sembra esser cambiato radicalmente visto che ora i Friedkin stanno valutando seriamente la possibilità di cedere tutto il proprio pacchetto azionario e quindi lasciare definitivamente l’Everton. Ovviamente il tutto legato a una offerta ritenuta soddisfacente dalla famiglia statunitense.

L’avventura dei Friedkin con l’ Everton potrebbe concludersi dopo quasi due anni. Infatti, il gruppo che controlla anche la Roma e il Cannes avrebbe aperto alla possibilità di cedere il 100% del club inglese dopo un iniziale sondaggio per far entrare alcuni soci in società. A riportarlo è The Athletic.

Infatti, qualora non arrivasse una offerta ritenuta soddisfacente, i Friedkin sarebbero pronti a mantenere il controllo del club per tutto il tempo necessario, fino a quando non si presenterà un acquirente con queste caratteristiche. In questi due anni, il gruppo con sede a Houston ha rimesso in piedi le finanze del club inglese dopo aver ereditato una situazione finanziaria tutt’altro che rosea, con debiti pregressi e un forte indebitamento legato al nuovo stadio.

Questa possibilità di cedere il club è stata confermata dallo stesso Everton con una nota ufficiale: «Il Friedkin Group sta valutando nuove opzioni di investimento per l’Everton Football Club, compresa la possibile vendita di una quota di controllo. Quando TFG è diventato custode dell’Everton, il club si trovava ad affrontare una significativa incertezza finanziaria e difficoltà sia dentro sia fuori dal campo. La priorità immediata era garantire la stabilità, gli investimenti e il sostegno necessari per assicurare il futuro del club, anche contribuendo al completamento dello stadio promesso da tempo, che i suoi meritevoli tifosi aspettavano. Con queste basi ormai saldamente consolidate, è arrivato il momento giusto per prendere in considerazione il prossimo capitolo dell’Everton. Valuteremo l’interesse esclusivamente da parte di soggetti che riteniamo fortemente essere i custodi giusti per portare avanti il club e consolidare lo slancio che è stato creato».