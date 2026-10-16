I conti del bilancio 2026 del Milan tra fatturato, costi e debiti: tutte le cifre

Il Milan ha chiuso il bilancio consolidato al 30 giugno 2026 con una perdita di 23,7 milioni di euro, un risultato in peggioramento rispetto all’utile di 2,9 milioni registrato nell’esercizio precedente. Si interrompe così la serie di tre bilanci consecutivi in positivo per il club rossonero, che dal 2022 è controllato dal fondo RedBird dell’imprenditore americano Gerry Cardinale.

I dati emergono dai documenti relativi al bilancio consolidato 2025/26, consultati da Calcio e Finanza in vista dell’assemblea dei soci, convocata per il prossimo 29 ottobre 2026, chiamata ad approvare il bilancio di esercizio e alla quale sarà presentato anche quello consolidato.

Il ritorno al rosso è legato principalmente alla mancata partecipazione alle competizioni europee, che ha determinato una significativa contrazione dei ricavi da diritti televisivi e da gare, per mancati introiti nell’ordine dei 70-80 milioni di euro. Un calo che il Milan è riuscito a compensare soltanto parzialmente nonostante plusvalenze per oltre 86 milioni realizzate sul mercato dei calciatori e la crescita dei proventi da sponsorizzazioni.