Riservato agli utenti registrati

Si chiude la partnership Milan-Congo: salta anche il secondo accordo di sponsorizzazione per inadempimento

Il club rossonero ha risolto anche il contratto triennale sottoscritto nel maggio 2025 dopo nuovi mancati pagamenti. Prosegue l’arbitrato a Londra per ottenere un risarcimento.

Di
Marco Sacchi
Marketing
Onefootball
Milan Congo chiusura partnership
(Foto: Jasmin Walter/Getty Images)

La partnership tra il Milan e il Governo della Repubblica Democratica del Congo si è definitivamente conclusa. Il dettaglio emerge dal bilancio consolidato del club rossonero al 30 giugno 2026, consultato da Calcio e FinanzaDopo le tensioni emerse nel corso del 2025, che avevano portato alla risoluzione di un primo contratto di sponsorizzazione e alla successiva sottoscrizione di un nuovo accordo, il Milan ha deciso di interrompere anche la seconda intesa, contestando alla controparte il mancato rispetto degli obblighi di pagamento. 

Primi dettagli sull’intesa erano emersi oltre due anni fa, quando si ventilava la possibilità che il nome del Paese africano apparisse sul retro della divisa da gioco rossonera per promuovere la destinazione da un punto di vista turistico, nell’ambito di una partnership più ampia. Ma come si è arrivati alla fine dell’accordo? Il bilancio del Milan consente di ripercorrere tutte le tappe.

Calcio e Finanza

Continua a leggere

Crea il tuo account gratuito per leggere questo articolo e gli altri contenuti riservati agli utenti registrati di Calcio e Finanza.

Registrati gratis