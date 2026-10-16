La partnership tra il Milan e il Governo della Repubblica Democratica del Congo si è definitivamente conclusa. Il dettaglio emerge dal bilancio consolidato del club rossonero al 30 giugno 2026, consultato da Calcio e Finanza. Dopo le tensioni emerse nel corso del 2025, che avevano portato alla risoluzione di un primo contratto di sponsorizzazione e alla successiva sottoscrizione di un nuovo accordo, il Milan ha deciso di interrompere anche la seconda intesa, contestando alla controparte il mancato rispetto degli obblighi di pagamento.

Primi dettagli sull’intesa erano emersi oltre due anni fa, quando si ventilava la possibilità che il nome del Paese africano apparisse sul retro della divisa da gioco rossonera per promuovere la destinazione da un punto di vista turistico, nell’ambito di una partnership più ampia. Ma come si è arrivati alla fine dell’accordo? Il bilancio del Milan consente di ripercorrere tutte le tappe.