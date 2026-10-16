Scontro con Snaitech: risolto il contratto tra la società e il Milan

Non soltanto la fine della partnership con il Governo della Repubblica Democratica del Congo. Nel mese di marzo del 2026 è andato in scena uno scontro sul fronte contrattuale tra il Milan e Snaitech, società attiva nel settore delle scommesse e dell’intrattenimento. Come emerge dal bilancio consolidato del club rossonero consultato da Calcio e Finanza, le due parti hanno comunicato reciprocamente la risoluzione di un accordo di sponsorizzazione, contestando la legittimità delle rispettive decisioni.

Una controversia per la quale sono attualmente in corso interlocuzioni finalizzate a individuare una possibile soluzione amichevole. Secondo quanto riportato nel fascicolo con i conti della società rossonera, il 4 marzo 2026 Snaitech ha trasmesso al Milan una comunicazione con la quale dichiarava risolto il contratto di sponsorizzazione in essere tra le due società.