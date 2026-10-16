Quanto incassa il Milan da Puma ed Emirates: le cifre ufficiali a bilancio

Il Milan ha chiuso l’esercizio 2025/26 in perdita dopo tre anni di utili, un dato sul quale ha pesato una stagione senza coppe europee con mancati ricavi per una cifra tra i 70 e gli 80 milioni di euro. Tra le voci con le quali il club ha cercato di attutire il colpo dell’assenza di introiti dalla UEFA – oltre alle plusvalenze derivanti dalla vendita dei calciatori – c’è anche quella dei ricavi da sponsorizzazione, che nella stagione passata hanno raggiunto la tripla cifra.

Un risultato sostenuto prevalentemente dalla crescita del corrispettivo riconosciuto da Emirates, principale sponsor di maglia del club rossonero, e dall’espansione delle partnership commerciali. Le cifre ufficiali degli accordi emergono dal bilancio consolidato del Milan al 30 giugno 2026, consultato da Calcio e Finanza, che permette di ricostruire anche il valore dei contratti con i due principali partner del club: Emirates, appunto, e Puma.