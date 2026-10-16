Coppa Italia: allo studio un cambio di format e bando per i diritti tv a 5 anni

La Lega Serie A è al lavoro per cambiare il format della Coppa Italia. Come sottolineato in una nota ufficiale, i club si sono ritrovati questa mattina in assemblea per discutere diversi argomenti all’ordine del giorno, tra cui anche il prossimo bando dei diritti tv della coppa nazionale. Il torneo è attualmente trasmesso da Mediaset, che manderà in onda gli incontri e la finale di Supercoppa italiana fino al termine della stagione 2026/27.

A partire dalla prossima stagione si aprirà invece un nuovo ciclo, con possibile cambio di format rispetto a quello attuale. Nei giorni scorsi – in vista del lancio del bando, che avverrà entro la fine dell’anno – l’Antitrust ha approvato le linee guida per la commercializzazione dei diritti televisivi. Ma per quanti anni saranno assegnati? E come potrebbe cambiare la Coppa Italia nelle prossime stagioni?