Eventi sportivi 16-22 ottobre: Inter a Bologna e Lazio allo Stadium, poi la Champions

Inter e Lazio arrivano alla settima giornata appaiate a 16 punti. I nerazzurri hanno perso 3-4 in Champions League con il Club Brugge e dovrebbero fare a meno di Lautaro Martinez per circa un mese, mentre la Lazio non aveva mai vinto cinque delle prime sei partite di campionato. Sabato l’Inter gioca a Bologna, domenica sera la Lazio è ospite della Juventus; a Shanghai Zverev è in semifinale e da martedì riparte la Champions. Calcio · Serie A, 7ª giornata · sabato 17 ottobre, ore 18 · Stadio Renato Dall’Ara, Bologna Chivu perde Lautaro, rientro previsto dopo la sosta Gli esami all’Humanitas hanno trovato un risentimento ai flessori della coscia sinistra. Lautaro Martinez dovrebbe restare fuori circa un mese e rischia di saltare tutte le partite fino alla sosta di novembre, derby con il Milan compreso. Il problema è emerso dopo il 3-4 con il Club Brugge, seconda sconfitta in due giornate di Champions. In campionato, invece, l’Inter ha liquidato il Parma con tre gol nei primi 31 minuti, firmati da Sučić, Çalhanoğlu e Thuram. Accanto a Marcus Thuram dovrebbe giocare Pio Esposito, con Ange-Yoan Bonny pronto a subentrare. Il Bologna di Raffaele Palladino ha vinto la prima partita della stagione solo domenica scorsa, 2-1 a Lecce, e con 5 punti resta nella metà bassa della classifica. Mancano Orsolini e Holm. Anche senza il capitano, l’Inter resta favorita: Betsson paga il successo dell’Inter 1.63*, AdmiralBet 1.60. Sempre Betsson propone l’Over 2.5, almeno tre gol complessivi, a 1.59, cioè meno della vittoria degli ospiti. Il listino, insomma, si aspetta una partita aperta più ancora che un risultato preciso.

Calcio · Serie A, 7ª giornata · domenica 18 ottobre, ore 18 · Stadio San Siro, Milano Sarri porta a San Siro un’Atalanta senza Elmas Giovedì il Milan ha vinto 4-0 a Salisburgo in Europa League, eppure Ruben Amorim ha ricordato che la squadra ha giocato partite migliori e che per reggere il calendario gli servono 22 giocatori competitivi. In campionato i rossoneri sono imbattuti, con tre vittorie e tre pareggi. Nell’1-1 con il Sassuolo, Odenthal ha pareggiato cinque minuti dopo il vantaggio firmato da Adrien Rabiot, che in Serie A è già a tre reti e due assist dopo sei giornate. Domenica scorsa l’Atalanta di Maurizio Sarri ha interrotto con il 3-1 al Venezia una serie di tre sconfitte di fila. Nel finale Eljif Elmas è stato espulso, quindi a San Siro non ci sarà; giovedì, nel 3-1 al Pafos in Conference League, si è fermato anche Giacomo Raspadori, uscito dopo il rigore trasformato. Sisal mette il Milan a 1.80, il pareggio a 3.60 e i bergamaschi a 4.00; Planetwin365 ha lo stesso valore sul segno 1 e alza l’Atalanta a 4.25. I due operatori esprimono quindi una valutazione identica del successo rossonero. Calcio · Serie A, 7ª giornata · domenica 18 ottobre, ore 20.45 · Allianz Stadium, Torino La Lazio dei record allo Stadium, Spalletti in tribuna Contro il Monza la Lazio è passata dopo tre minuti con Nuno Tavares, poi ha chiuso sul 3-1 con Isaksen e Pinamonti. Nella ripresa, con il Monza in dieci dal 35′, ha però subito il ritorno degli ospiti. A Torino trova una Juventus con cinque punti in meno e un allenatore costretto alla tribuna, perché Luciano Spalletti sconta la giornata di squalifica rimediata dopo il confronto con Fabio Pisacane al termine di Cagliari-Juventus. In infermeria restano, fra gli altri, Khéphren Thuram, Locatelli e Yildiz, mentre in attacco il ballottaggio è fra Woltemade e Kolo Mouani, che giovedì hanno firmato la rimonta di Vigo (1-2 sul Celta, il secondo gol nel recupero). SNAI fa dei bianconeri i favoriti netti: 1.67 il segno 1, 3.60 il pareggio, 5.00 il colpo esterno. Su Eurobet la vittoria laziale sale a 5.20. Per entrambi gli operatori la capolista resta la meno probabile delle tre soluzioni, nonostante i cinque punti di vantaggio in classifica.