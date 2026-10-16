Eventi sportivi 16-22 ottobre: Inter a Bologna e Lazio allo Stadium, poi la Champions

Inter e Lazio arrivano alla settima giornata appaiate a 16 punti. I nerazzurri hanno perso 3-4 in Champions League con il Club Brugge e dovrebbero fare a meno di Lautaro Martinez per circa un mese, mentre la Lazio non aveva mai vinto cinque delle prime sei partite di campionato. Sabato l’Inter gioca a Bologna, domenica sera la Lazio è ospite della Juventus; a Shanghai Zverev è in semifinale e da martedì riparte la Champions.
Calcio · Serie A, 7ª giornata · sabato 17 ottobre, ore 18 · Stadio Renato Dall’Ara, Bologna
Chivu perde Lautaro, rientro previsto dopo la sosta
Gli esami all’Humanitas hanno trovato un risentimento ai flessori della coscia sinistra. Lautaro Martinez dovrebbe restare fuori circa un mese e rischia di saltare tutte le partite fino alla sosta di novembre, derby con il Milan compreso. Il problema è emerso dopo il 3-4 con il Club Brugge, seconda sconfitta in due giornate di Champions. In campionato, invece, l’Inter ha liquidato il Parma con tre gol nei primi 31 minuti, firmati da Sučić, Çalhanoğlu e Thuram. Accanto a Marcus Thuram dovrebbe giocare Pio Esposito, con Ange-Yoan Bonny pronto a subentrare.
Il Bologna di Raffaele Palladino ha vinto la prima partita della stagione solo domenica scorsa, 2-1 a Lecce, e con 5 punti resta nella metà bassa della classifica. Mancano Orsolini e Holm. Anche senza il capitano, l’Inter resta favorita: Betsson paga il successo dell’Inter 1.63*, AdmiralBet 1.60. Sempre Betsson propone l’Over 2.5, almeno tre gol complessivi, a 1.59, cioè meno della vittoria degli ospiti. Il listino, insomma, si aspetta una partita aperta più ancora che un risultato preciso.
Calcio · Serie A, 7ª giornata · domenica 18 ottobre, ore 18 · Stadio San Siro, Milano
Sarri porta a San Siro un’Atalanta senza Elmas
Giovedì il Milan ha vinto 4-0 a Salisburgo in Europa League, eppure Ruben Amorim ha ricordato che la squadra ha giocato partite migliori e che per reggere il calendario gli servono 22 giocatori competitivi. In campionato i rossoneri sono imbattuti, con tre vittorie e tre pareggi. Nell’1-1 con il Sassuolo, Odenthal ha pareggiato cinque minuti dopo il vantaggio firmato da Adrien Rabiot, che in Serie A è già a tre reti e due assist dopo sei giornate.
Domenica scorsa l’Atalanta di Maurizio Sarri ha interrotto con il 3-1 al Venezia una serie di tre sconfitte di fila. Nel finale Eljif Elmas è stato espulso, quindi a San Siro non ci sarà; giovedì, nel 3-1 al Pafos in Conference League, si è fermato anche Giacomo Raspadori, uscito dopo il rigore trasformato. Sisal mette il Milan a 1.80, il pareggio a 3.60 e i bergamaschi a 4.00; Planetwin365 ha lo stesso valore sul segno 1 e alza l’Atalanta a 4.25. I due operatori esprimono quindi una valutazione identica del successo rossonero.
Calcio · Serie A, 7ª giornata · domenica 18 ottobre, ore 20.45 · Allianz Stadium, Torino
La Lazio dei record allo Stadium, Spalletti in tribuna
Contro il Monza la Lazio è passata dopo tre minuti con Nuno Tavares, poi ha chiuso sul 3-1 con Isaksen e Pinamonti. Nella ripresa, con il Monza in dieci dal 35′, ha però subito il ritorno degli ospiti. A Torino trova una Juventus con cinque punti in meno e un allenatore costretto alla tribuna, perché Luciano Spalletti sconta la giornata di squalifica rimediata dopo il confronto con Fabio Pisacane al termine di Cagliari-Juventus.
In infermeria restano, fra gli altri, Khéphren Thuram, Locatelli e Yildiz, mentre in attacco il ballottaggio è fra Woltemade e Kolo Mouani, che giovedì hanno firmato la rimonta di Vigo (1-2 sul Celta, il secondo gol nel recupero). SNAI fa dei bianconeri i favoriti netti: 1.67 il segno 1, 3.60 il pareggio, 5.00 il colpo esterno. Su Eurobet la vittoria laziale sale a 5.20. Per entrambi gli operatori la capolista resta la meno probabile delle tre soluzioni, nonostante i cinque punti di vantaggio in classifica.
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Tennis · Masters 1000 di Shanghai · semifinali sabato 17 ottobre, finale domenica 18 · cemento all’aperto
Zverev a due partite dal titolo, il primo posto di fine anno è già suo
Il 6 ottobre Jannik Sinner ha chiuso la stagione per curare il ginocchio destro, rinunciando anche alle ATP Finals di Torino. Pochi giorni dopo Carlos Alcaraz ha perso al terzo turno di Shanghai contro Zizou Bergs, numero 39 del mondo. Da quel momento, come ha ricostruito Adnkronos, Alexander Zverev ha la certezza matematica del primo posto a fine 2026. Nessun tennista tedesco aveva mai chiuso una stagione in vetta. Il sorpasso su Sinner nel ranking arriverà invece più avanti, fra novembre e le Finals.
Giovedì, proprio Zverev ha battuto 6-4 6-4 Alex de Minaur e in semifinale trova Alejandro Davidovich Fokina, testa di serie numero 25, arrivato fra i primi quattro per il ritiro di Arthur Gea sul 4-1. I precedenti dicono sei vittorie del tedesco in sette incroci con lo spagnolo. Lottomatica lo paga 1.27 contro i 3.55 dello spagnolo; Sisal, sul vincitore del torneo, lo propone a 1.90, mentre Medvedev, atteso dal quarto con Paul, è secondo a 4.00. Nell’altra metà del tabellone oggi si giocano i quarti Jódar-Ruud e Medvedev-Paul.
Basket · Eurolega, 6ª giornata · venerdì 16 ottobre, ore 20.30 · PalaDozza, Bologna
Al PalaDozza arriva un Baskonia che ha già cambiato allenatore
Quando ha ospitato Milano, due settimane fa, il Baskonia di Paolo Galbiati non aveva ancora vinto. Oggi il tecnico italiano non c’è più: dopo un avvio da una vittoria e quattro sconfitte, nelle ultime posizioni della classifica, la società lo ha esonerato e ha affidato la panchina a Velimir Perasović. La Virtus arriva invece da tre successi di fila in Eurolega, l’ultimo 96-94 a Parigi. Nei 20 precedenti di Eurolega il bilancio è 11-9 per i baschi.
GoldBet dà la Virtus a 1.45 e il Baskonia a 2.70, con un handicap di -4.5 punti sui padroni di casa; identici i valori di BetFlag. Una partita di basket può cambiare padrone più volte in quaranta minuti. Diversi operatori permettono di incassare in anticipo fra un quarto e l’altro, con importi legati all’andamento del punteggio; la funzione però non è garantita su ogni mercato e può essere sospesa durante le azioni decisive.
Focus: Inter e Napoli ancora a zero in Champions
Dopo due giornate della fase campionato Inter e Napoli sono le uniche italiane senza punti. I nerazzurri hanno perso al Bernabéu e poi in casa con il Club Brugge, gli azzurri sono caduti 3-1 a Villarreal, come riporta il riepilogo della UEFA. La Roma ha un punto dopo il 3-4 con il Real Madrid, il Como ne ha tre. Nella terza giornata le quattro italiane giocano tutte in casa: martedì alle 21 Roma-Slovan Bratislava e Napoli-Bodø/Glimt, mercoledì Como-Manchester United alle 18.45 e Inter-Shakhtar alle 21.
Sulla carta gli impegni più abbordabili sono quelli delle tre squadre ferme a zero vittorie fin qui. Bwin paga la vittoria dell’Inter, che dovrebbe essere ancora senza Lautaro, a 1.21, BetFlag quella del Napoli a 1.57 e quella della Roma sullo Slovan Bratislava a 1.15. Como-Manchester United mette invece di fronte due squadre ferme a 3 punti: bwin dà i lariani a 2.25 e gli inglesi a 2.90. Sette giorni con campionato e coppe incrociano anche le condizioni dei bonus di benvenuto sulle scommesse, che fissano tempi diversi per completare il rigioco: sette giorni per il Real Bonus di Sisal, trenta per quello di Betsson.
Giovedì Bournemouth, poi Austin e Phillip Island
La giornata di Serie A si chiude lunedì 19 con Monza-Cagliari e Parma-Torino. Giovedì 22 il Milan gioca a Bournemouth in Europa League, mentre nel fine settimana successivo Formula 1 e MotoGP ripartono insieme, ad Austin e a Phillip Island. I mercati sulle due gare, dalle qualifiche al vincitore, cambiano da un sito all’altro fra i bookmaker autorizzati dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
*Quote rilevate il 16 ottobre alle ore 9.54 e soggette a variazioni.