Una vittoria in rimonta in trasferta e punteggio pieno dopo due partite. Il percorso della Juventus in Europa League prosegue nel migliore dei modi grazie al successo in casa del Celta Vigo per 2-1 firmato dai gol degli attaccanti – punto dolente in questo avvio di stagione per Luciano Spalletti – Nick Woltemade e Randall Kolo Muani.
Ora i bianconeri, dopo il turno di campionato che li vedrà sfidare la Lazio, dovranno vedersela con i francesi del Rennes fra le mura amiche dell’Allianz Stadium di Torino.
Calcio e Finanza
Continua a leggere
Crea il tuo account gratuito per leggere questo articolo e gli altri contenuti riservati agli utenti registrati di Calcio e Finanza.Registrati gratis
Hai già un account? Accedi