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Altra vittoria per la Juve in Europa League: crescono i premi UEFA

I bianconeri hanno superato in rimonta gli spagnoli del Celta Vigo.

Di
Luca Cosentini
Finanza
Onefootball
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(Photo by Jose Manuel Alvarez Rey/Getty Images)

Una vittoria in rimonta in trasferta e punteggio pieno dopo due partite. Il percorso della Juventus in Europa League prosegue nel migliore dei modi grazie al successo in casa del Celta Vigo per 2-1 firmato dai gol degli attaccanti – punto dolente in questo avvio di stagione per Luciano SpallettiNick Woltemade e Randall Kolo Muani.

Ora i bianconeri, dopo il turno di campionato che li vedrà sfidare la Lazio, dovranno vedersela con i francesi del Rennes fra le mura amiche dell’Allianz Stadium di Torino.

Calcio e Finanza

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